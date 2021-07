Nekoliko meseci pre kontaktirala me je njegova majka Gordana, ona se meni prva javila, ona je fino namazana žena koja drži do sebe, očigledno sam ja bila pikirana za nešto... - otkriva Anđela.

Nakon što je Fran Pujas u intervjuima za medije tvrdio da je on taj koji je šutno Anđelu Vešticu, oglasila se i ona. Naime, Anđela je za Pink.rs otkrila sve detalje njihovog upoznavanja, odnosa i prekida svakog kontakta.

Kako kaže Anđela, ona je ta koja je odlučila da prekine sa njim, budući da je za nju njihov poslednji susret bio vrlo neprijatan, jer je on, kako tvrdi Veštica, sve vreme bio pod dejstvom narkotika, a spomenula je i Pujasovu majku.

- Fran sve laže. Hipotetička pitanja u Zadruzi vezana za mene krenula su da dolaze nakon što je on 500 puta u rijalitiju govorio kako želi da me upozna. Svaki dan je jurio Milana da ga pita kada će da ga upozna sa mnom. Nekoliko meseci pre kontaktirala me je njegova majka Gordana, ona se meni prva javila, ona je fino namazana žena koja drži do sebe, očigledno sam ja bila pikirana za nešto. Održavale smo kontakt, pričale po sat vremena, kako se bližio kraj rijalitija, ona je meni počela sve više da se javlja. Ona je kod mene spavala, dok ja njoj nisam našla smeštaj u kojem je sada i Fran. Ja sam im našla taj smeštaj u Beogradu - rekla je za Pink.rs Anđela i dodala:

- Na superfinalu nisam mogla da ga sačekam da izađe, jer mi se spavalo i sutradan sam mu poslala poruku. Bilo mi je interesantno, želela sam da ga upoznam... Sutradan sam se ja njemu na Instagramu zahvalila porukom. Rekla sam mu da ja nisam došla tu kao devojka, već da ga podržim kao čoveka. Napisala sam mu svakako da je gotivan i to. On se meni puno zahvalio i napisao mi je da se možemo upoznati kad ja budem slobodna. Dogovorili smo se posle dan, dva da se vidimo. Ja sam otišla po njega i otišli smo na jedan splav, popili nekoliko pića, sedeli smo tu nekoliko sati. Onda smo završili kod mene. On je kod mene prespavao i bio sutradan skoro ceo dan. Ceo dan smo se dopisivali. Sledećeg dana sam ja njega pokupila na istoj adresi, napravili smo krug po keju, on je tu bio izdrogiran kao letva, mrtav izdrogiran od trave. Poneo je još celu jednu kesicu, počela je kiša da pada, pa smo otišli kod mene. Meni je tu prekipelo, jer ja ne volim narkomane, prvi put kad smo pili piće bili smo blago pijani i bilo nam je super. To veče kad je bio vrlo izdrogiran imali smo dva, tri puta odnose i onda sam mu ja u tuš kabini rekla: ''Fran, je l' nećeš da se ljutiš ako ti kažem da više ne želim da se viđamo?''. Nisam htela da mu kažem da je to jer je narkomančina, bilo mi je glupo. Izmislila sam neke stvari. Glupo je bilo da kažem da je odvaljen od života i da mi se to ne dopada. Sve vreme je motao. On je sišao da uzme rizlu do mojih kola i njega nije bilo sat vremena. On nije znao da izađe koliko je bio nadrogiran sat vremena. Posle se vratio u stan, meni je pukao tu film i tu se završava naša konverzacija. On je sutradan otišao u Narod pita da bi tamo pričao kako smo mi bili intimni dva puta. To nije bilo dva puta, to je bilo devet puta za dva dana. Ja sam to prekinula, jer je dečko stalno izdrogiran. On je stalno odvaljen, ne prestaje - otkriva Anđela i dodaje za naš portal i dodaje:

- Ne znam kako ga nije sramota da priča kako je on mene iskoristio. Pa on je moj fan. Juče se pojavio i priča o meni koja postojim godinama. On je bio taj koji je o meni pričao, a ne ja o njemu. Ne bi nas spajali da on prvi put nije pričao o meni kao moj fan. Šta on misli? Kao da ja nemam s kim da budem... Moja tolerancija je vrlo mala. Preterao je sve mere. Ja sam mu vozila majku, razvozila od jednog do drugog prijatelja da ih vidi, ja sam vozila njegovu garderobu u Šimanovce. Pomogla sam i njemu i njegovoj majci. Ne može da predstavlja da je on mene iskoristio, jer to nije istina! Ostavljen je, jer je narkoman koji je nadrogiran 24 časa. Nije on mene šutnuo. Ja sam njega ispoštovala, mi smo se svideli u startu jedno drugom. Ne razumem kako može da sebi da za pravo da izmišlja kako je on mene šutnuo nakon nekih stvari koje sam uradila za njega i njegovu majku.

