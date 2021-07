10 GODINA BEZ VANVREMENSKE UMETNICE! Na današnji dan preminula je slavna Ejmi Vajnhaus: Potpuno se predala porocima, na drogu dala 600.000 EVRA!

Blistavu karijeru talentovane Ejmi pratile su zavisnost od alkohola i droga, kao i poremećaja u ishrani.

Na današnji dan, pre tačno 10 godina, u svom stanu u londonskom Kamdenu, u krevetu je pronađena mrtva soul i džez diva, Ejmi Vajnhaus.

Zvaničan uzrok smrti bio je slučajno trovanje alkoholom. Preminula je u 27. godini, na vrhuncu slave, pridruživši se tako Brajanu Džonsu, Džimiju Hendriksu, Dženis Džoplin, Džimu Morisonu, Kurtu Kobejnu i ostalim članovima tragičnog "Kluba 27". Bi-Bi-Si 2 će danas, povodom tužne godišnjice, emitovati dokumentarac "10 Years On", posvećen jednoj od najvećih britanskih muzičkih ikona.

Ejmi Džejd Vajnhaus rođena je 14. septembra 1983. u Londonu, od oca Miča, taksiste i majke Dženis, apotekarke, koji su je "zarazili" džezom. Prvu gitaru dobila je sa 13 godina, a iduće godine napisala je i prvu kompoziciju. Mlada jevrejska buntovnica je sa 14 godina izbačena iz pozorišne škole Silvije Jang u Londonu, kao neprilagođena, jer je probušila nos i tetovirala se. Profesionalnu karijeru počela je sa 16 godina, nastupima u klubovima. Sa 19 je snimila debi album Frank, sa pesmama sa primesama džeza, a njen glas su poredili sa glasom Sare Von, Erike Badu, Nine Simon, Mejsi Grej... U 22. godini Ejmi je objavila drugi album Back to Black, inspirisan ženskim grupama iz pedesetih i šezdesetih godina 20. veka, ali i vezom sa Blejkom Filderom-Sivilom, za koga će se udati 2007. i koga mnogi označavaju kao osobu koja je pevačicu navukla na krek i kokain. Back to Black će Ejmi doneti svetsku slavu. Njena frizura u obliku košnice postala je inspiracija modnim dizajnerima, dok su njena ranjivost, krhkost i autodestruktivno ponašanje postali tema tabloida i predmet kritika i kontroverzi. U aprilu 2008. britanska nacija proglasila ju je drugom najvećom "vrhunskom heroinom", a mesec dana kasnije izabrana je za drugu najomraženiju ličnost na Ostrvu. Džordž Majkl je rekao da je "najbolja pevačica koju je čuo u celoj svojoj karijeri", dok je Kit Ričards upozorio da "neće još dugo", ukoliko ne promeni ponašanje. Muzički, Ejmi je eksperimentisala sa eklektičnom mešavinom džeza, soula, popa, regea, vorld bita i arenbija. Imala je sposobnost da u nastupe unese bol i očaj. Njen duboki kontraalt ponekad je zvučao kao mešavina glasova Bili Holidej, Dajne Vašington i Sare Von.

Blistavu karijeru talentovane Ejmi pratile su zavisnost od alkohola i droga, kao i poremećaja u ishrani. Što se više pela ka muzičkom Olimpu, sve više je tonula u zagrljaj svojih demona. Najboljem prijatelju priznala je da je na drogu dala skoro 600.000 evra. Bezuspešno je pokušavala da se odvikne od poroka. NJen prvi (a ispostaviće se i poslednji) koncert u Beogradu, 18. juna 2011. na Kalemegdanu, pred 20.000 ljudi, trebalo je da otvori Ejminu dugoočekivanu evropsku turneju. Umesto trijumfa, nastup se pretvorio u debakl. Odsutna Vajnhausova je bila pod vidnim uticajem alkohola i narkotika, jedva da je zapevala, teturala se po bini, nekoliko puta odlazila sa nje, posrtala, mrmljala sebi u bradu... Publika je izviždala dezorijentisanu pevačicu, a bolno sramni amaterski snimci Ejmine propasti i bruke, dostigli su neverovatan broj pregleda na "Jutjubu". Posrnula Ejmi otišla je sa bine bez pozdrava, a svima koji su te noći bili na Kalemegdanu, bilo je jasno da joj je pomoć neophodna.

Nakon skandala u srpskoj prestonici, otkazana je cela turneja. Menadžment je saopštio da će opet ići na odvikavanje, a ona se, navodno, potpuno predala alkoholu, opijajući se u svojoj kući u Londonu. Nije prošlo mnogo, kada se desilo ono čega su se najbliži prijatelji slavne pevačice najviše plašili - Ejmi je preminula. Istragom je utvrđeno da je umrla od slučajnog trovanja alkoholom, u krvi je imala 416 miligrama alkohola po decilitru, što je dovoljno da osoba padne u komu i uguši se. Kremirana je, a urna sa pepelom je položena na jevrejsko groblje Edžveberi u Londonu.

Na 50. dodeli muzičkih nagrada Gremi, 2008. u Los Anđelesu, Ejmi je osvojila čak pet priznanja - izdanje, pesma godine i najbolja ženska pop interpretacija (Rehab), najbolji album (Back to Black) i najbolji novi izvođač. Osvajačica najviše Gremija nije bila na ceremoniji, jer joj SAD nisu odobrile vizu, ali je nastupila putem satelita.

Autor: P.R.