Evo kako stvari stoje u domu poznate folkerke!

U javnosti je odjeknula vest da se Goca Božinovska posvađala sa sinom Mirkom Šijanom i snajkom Bojanom Rodić, a pevačica se sada oglasila tim povodom.

Kako je objavljeno, Goca se navodno protivila tome što su Bojana i Mirko pred dolazak bebe potrošili 10.000 evra na renoviranje bazena i dvorišta u domu u Surčinu.

- Nikad u boljim odnosima nismo bili, uživamo, što bismo se svađali. To je takva glupost, ne razumem. Moj sin mene voli kao Boga, on me obožava, mi ne možemo da se posvađamo, mogu kao u svakoj porodici da postoje samo neke nesuglasice. Oni su meni zakon, ja ne mogu biti u svađi sa njima. Tako se slažemo, snajka je miroljubiva kao i ja, sve je super - rekla je Goca Božinovska.

Na pitanje da li je sve spremno za dolazak bebe, ona je kratko poručila:

- Sve je spremno. Pustili su me na godišnji odmor da bih mogla posle da im pomognem oko bebe.

Podsetimo, Bojana Rodić treba da se porodi za oko mesec dana, a ona i Mirko Šijan dobiće sina.

Autor: M.K.