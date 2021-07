O ovome je pričala u emisiji!

Mina Vrbaški je gost večerašnje emisije "Narod pita", a tokom svog izlaganja o Maji Marinković, ispričala je kako je došla u posed prepiski Majinog oca Takija Marinkovića i Nataše Moskve, gde on vređa nju i Boru Santanu. Mina je takođe istakla da ove prepiske nije dobila od Moskve, ali da su odmah završile kod nje. Vrbaški je u emisiji ispričala i da je Taki pokušavao da zavede Natašu Moskvu i da ga je ona odbila, a kada je to uradila, on je navodno zapalio igračke koje je kupio za njenu decu. Kao što je obećala, Mina je prepisku i video podelila sa nama.

Moskva, sada vidim da pola slova nema... Upao mi telefon u Adu i mora u servis. Hteo sam da ti napišem, ona Bora provocirao Maju da ju je j***o i da ima snimke i fotke gole sa tobom i da si joj ti maćeha i sve joj uzela, a Mina unela informaciju u kuću. Ima klip, Maja je rekla: "Ako je Takiju lepo sa njom, ja je gotivim i volim". Mina joj se smejala i Maja je šutne u glavu i napravi haos, odveli je u zatvor i kaznili je tromesečnim honorarom. Poludela. Nisam hteo da ti pišem, a i to nema veze sa tobom. "C" prljavi i Mina k*rvetina od 2.000 dinara. Jbg. Čućemo se večeras čim stignem kući - stoji u prepisci.

Mina nam je prosledila i video o kome je pričala u emisiji, gde Taki navodno pali igračke koje je kupio za decu Nataše Moskve.

Jbg, neka gori - čuje se na snimku, dok osoba gazi igračke.

Autor: Pink.rs