Naviru sećanja?!

Pevačica Nataša Bekvalac optutovala je sa prijateljima na Ibicu, gde se pre četiri godine udala za bivšeg supruga Luku Lazukića. Naime, ona je na Instagramu podelila video-snimak sa plaže, ali i kako se provodi u kolima sa prijateljima i sestrom Kristinom Bekvalac.

Inače, Bekvalčeva je upravo na ovom mestu i upoznala Lazukića, a jednom prilikom je opisala kako je izgledao njihov susret, dok je još bila u braku sa Ljubom Jovanovićem.

- Mogu sad da kažem da sam ga upoznala posle razvoda, ali ne. Ponovo smo se videli nekoliko nedelja pre razvoda. Upoznali smo se pre šest godina u Španiji, i to na jedan jako smešan i čudan način. Bili smo na nekoj super plaži. Specifičnog je izgleda, ne možeš da ga ne primetiš. Pošto sam bila sa svojom sestrom, počela sam da ga ogovaram. Oni su sedeli blizu našeg stola. Da bih ga malo bliže videla, prošetala sam do tog stola. Čula sam da momci razgovaraju na tečnom španskom. Bio je super parti, imali smo i nekoliko pića. Kako smo se svi vraćali sa tog partija, njih trojica su bili ispred nas. Kristina i ja smo komentarisali, ja sam bila malo slobodnija u komentarima. Znate već kako žene kad su same, kad ih niko ne gleda, mogu da časte - ja bih ovo, pa bi ono... Samo sam videla da se on kreće koracima unazad, da se okreće prema meni i kaže "To nije nikakav problem", ispričala je ona svojevremeno u "Amidži šouu".

Posle nekoliko meseci zabavljanja, Nataša i Luka venčali su se na Ibici gde su napravili veliku žurku. Međutim, nakon godinu dana njihov brak je okončan, a Bekvalčeva ga je optužila za nasilje u porodici.

Autor: M.K.