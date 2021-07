Otkrio i u kakvim je sada odnosima sa bivšom ženom!

Bivši učesnik rijalitija ''Zadruga'' Marko Janjušević Janjuš svojim najnovijim potezom uzburkao je javnost. Naime, on je na društvenoj mreži Instagram objavio fotografiju na kojoj je sa bivšom ženom Enom, a kako je napisao, ova uspomena datira iz 2014. godine i nastala je u vreme njihovog boravka na Kipru.

Janjuš se sada oglasio za Pink.rs i otkrio zbog čega je baš sada objavio staru fotografiju sa bivšom suprugom, a odgovorio je i na prozivke da je ovim potezom želeo da razbesni Maju Marinković, kako bi ga konačno pozvala.

- Ta slika je nastala na Kipru, dok sam tamo igrao košarku. Listao sam slike i stavio sam sliku koju sam želeo da tetoviram prošle godine. Došlo mi je tako da postavim sliku, to je žena koju ja najvuše volim - priznao je Janjuš za Pink.rs, a o napadima da sve radi kako bi privukao Majinu pažnju kaže:

- Ne zanima me ko šta piše, mogu da pišu šta god žele. Ne zanima me ta tema uopšte - rekao je Janjuš, pa dodao:

- Ena i ja smo u dobrim odnosima, nije ona meni oprostila, kako da mi oprosti... Svakako smo zbog Krune ostali dobri. Ne znam kako će reagovati Ena na to što sam objavio našu sliku... Mi nismo neprijatelji, voleo bih da budemo prijatelji do kraja života. Žao mi je zbog Ene, ona to nije zaslužila... Nikad se ne zna šta nas čeka u životu... Videćemo šta će biti na kraju - -poručio je bivši zadrugar za naš portal.

Autor: M.K.