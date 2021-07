Željko Mitrović predstavio završetak najvećeg digitalnog studija na svetu! (VIDEO)

Željko Mitrović, direktor i vlasnik Pink Media Group, ponosno je objavio da je za samo manje od 14 meseci uspeo da sagradi zvanično najveći digitalni studio na svetu!

U saradnji između Pinkovog razvojno-istraživačkog centra i televizije Pink realizovan je projekat najvećeg digitalnog studija na svetu sa preko 1.000 metara kvadratnih, led ekranima, moušn kepčer odelima, rendering farmom, endžinima nove geracije, kao i najsavremenijim treking sistemima! Ideja Željka Mitrovića da napravi najmoćniji CGI centar na svetu bliži se realnosti!

- Veoma sam ponosan i velika mi je čast što mogu da objavim da za 45 dana puštamo u rad defintitivno najveći digitalni studio u svetu! Šta to zapravo znači? Ovde možete da pogledate - preko hiljadu metara kvadratnih LED ekrana je instalirano sa diodama manjim od 2 milimetra, što predstavlja apsolutnu rezoluciju od 12 X 48K, što je zapravo nezamisliva rezolucija i to nam, naravno, omogućava bilo koji efekat, bilo koji poduhvat koji se zasniva na animacijama ili realnoj slici, ali koja se danas generiše u saveremenim endžinima - započeo je Mitrović, a potom dodao:

- Ekrani su samo deo ovog najvećeg studija, tu su i tri "mocap" odela, tu je cela renderska farma ogromnih kapaciteta, tu je beskonačno mnogo engžina, pre svega unreal-a i tu su naravno trekeri koji sinhronizuju sve, sve pokrete i omogućavaju da animirani likovi učestvuju u programu sa normalnim, pravim ljudima.

Kako je istakao, o jednom ovakvom studiju maštao je godinama unazad, a sve je uspeo da sa svojim timom realizuje za manje od 14 meseci!

Ovo je studio koji odgovara svim programskim zahtevima, nebo je samo granica. Nemamo ograničenja nikakvih u progukcionom smislu, ovo je konačano studio o kojem sam ja sanjao nekoliko godina i, evo, uspeli smo. Uspeli smo da napravimo najveći - ovo je zvanično! "Mandalorian" je, recimo, sniman u ovakvim uslovima na četiri puta manjem skrinu, ne postoji ništa što ne možemo da proizvedemo ovde, a ono što je značajno - sve se proizvodi u ril tajmu, sve se proizvodi jednovremeno. Nema više velikih post produkcija, sve se radi u ril tajmu, konačno smo ga prilagodili televizijskoj produkciji. Konačno smo filmsku tehnologiju približili filmskoj produkciji, zapravo sve ono za šta je na filmu potrebno šest meseci ili godinu dana da bi se dobilo u post produkciji, ovde to uradimo za nekoliko sati.

Najveći digitalni studio na svetu umnogome će se odraziti na program TV Pink, koja će izgledati znatno drugačije, modernije, nesvakidašnje.

Ja sam na čelu ovog projekta. Oko godinu dana smo potrošili do sada, biće otprilike 13-14 meseci što gradnje, što postavke, što sinhronizacije celog sistema... Ali, suštinski, rekao bih da to nije veliko vreme s obzirom na to da imamo fenomenalnu ekipu koja je radila danonoćno da bi sve ovo stigla, realizovala, da bi u ovoj sezoni konačno počeli da izgledamo drugačije, ne samo kao televizija, nego sve ono što će nam biti potrebno i u filmskoj produkciji... A ja sam najavio da ćemo u sledećoj godini snimiti čak 52 filma, samo u jednoj godini, što znači svake nedelje ćemo imati jedan premijeran, domaći film. Ovo će biti jedna velika pomoć, da ne pominjem šta ovo znači u advertajzing kategoriji, ovo je apsolutna revolucija. Neće više biti spota koji će biti konkuretan ako se nije proizveo ovde - istakao je vlasnik Pink Media Group i na kraju razgovora zaključio:

- Sadašnja tehnologija ne poznaje ništa tehnološki razvijenije od ovoga. Implementirali smo šest ili sedam različitih sistema u jedan jedinstveni sistem, govorim i kada su sistemi trekovanja u pitanju, i kada su rendering sistemi u pitanju, endžini... Sve to zajedno, kada upakujete, to znači da ste stigli do kraja - istakao je Mitrović, koji se svojim pratiocima na Instagramu pohvalio:"Uspeo sam da izgradim za manje od 14 meseci najveci digitalni studio na svetu! Sad je produkciji televizije Pink u realizaciji ideja i projekata samo nebo granica"!

Autor: D.T.