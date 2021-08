IMA TRAUME OD SVOG ROĐENDANA! Ruža Rupić progovorila o paklu kroz koji je prošla: KAKAV LI ME HAOS ČEKA? (FOTO)

Iskrena!

Pevačica i influenserka, Ruža Rupić dugo je na javnoj sceni i život je nije mazio, a sada je otkrila i da je doživela užas za svoj rođendan.

Ruža je, naime, priznala da se pribojava svog rođendana koji će biti za 12 dana jer je pretprošle godine doživela haos, a prošle još gori.

Ona je otkrila da joj se život okrenuo za 180 stepeni i to samo desetak dana pred njen najvažniji datum:

- Rođendan mi je za 12 dana. Prošli mi je okrenuo život za 180 stepeni. Videćemo šta će biti ove godine - napisala je mlada pevačica prošle godine, a sada je ponovo otkrila da strahuje od svog rođendana:

- Doduše, za 15 dana. Prošli isto za 180 stepeni, kakav li me haos čeka ove godine, pitam se? - konstatovala je Rupićeva.

Ruža je nedavno otkrila i da ju je dečko varao, a da je ona dobila dokaz o njegovoj neveri. Potom je istakla da ju je dotuklo to što je on negirao prevaru, čak i kada mu je pokazala prepisku do koje je došla.

Autor: M.M.