'NAKON TRAGEDIJE ŠEST MESECI NIJE USTALA IZ KREVETA' Elma Sinanović zbog smrti supruga pala u depresiju: Ne može niko više tako da me voli!

Bol ne prolazi.

Pevačica Elma Sinanović pre dve godine je izgubila supruga Smaila Sinanovića, koji je preminuo posle duge i teške bolesti. Ona je sada progovorila o porodičnoj tragediji i otkrila koliko se teško nosila sa gubitkom.

‒ Posle smrti supruga nisam šest meseci ustajala iz kreveta. Izgubila sam najvećeg prijatelja u životu kog sam mogla da imam. Udala sam se mlada, sa 19 godina. Bila sam više sa njim nego što sam bila u roditeljskoj kući. Ne može mene više nikad niko tako da voli, da me tako pazi. On je bio kao Kineski zid kad sam ja u pitanju. Takva zaštita. Počela sam i da pevam zahvaljujući njemu. Zaslužan je za sve ovo što sam ja danas.

Na pitanje kako je upoznala ljubav svog života, pevačica je odgovorila:

‒ U radio-stanici. Mislim da je to bila praksa neka, a on je imao privatnu firmu i došao je zbog neke reklame. Mi smo se tu upoznali i on je meni prišao i rekao: „Kako se ti zoveš?”, ja sam u sebi prevrnula očima i pomislila da je neki navalentan lik. Ja kažem: „Elma”, na šta je on rekao: „Kako si ti lepa, ja ću tebe da oženim.” Bila sam tu sa nekim drugarom iz škole i rekla mu: „Ovaj je neki pijan”, smejala sam se. Imao je izuzetan karakter, nikada nisam upoznala takvog čoveka. Bila sam opozit njemu, jer sam nekad nervozna, a on se stalno smejao i zezao, njemu je sve to išlo nekako lako - rekla je ona.

Autor: M.K.