Krajnje je vreme!

Jedna od najvećih rijaliti zvezda na ovim prostorima, Stanija Dobrojević otvorila je nalog na erotskom sajtu i na njemu će, kako pišu mediji, prodavati svoje fotografije.

Bivša učesnica rijalitija "Zadruga" i dalje će se slikati golišava za Instagram, a najpikantnije fotke objavljivaće na pomenutom sajtu, pišišu mediji.

- Stanija je pronašla još jedan način da zaradi. Otvorila je nalog na platformi koja je postala popularna u celom svetu, pa će tamo kačiti svoje erotske fotografije. Sve radi otvoreno, pod svojim imenom i prezimenom i plan joj je da svaki dan kači po jednu necenzurisanu sliku - kaže izvor blizak starleti.

Staniji su ideju za novi biznis, kako se navodi, dale svetske zvezde.

- Dok je boravila u Americi, videla je da tamo mnoge pevačice zarađuju milione kačeći fotke na ovaj sajt. Odlučila je da pokuša i ona. Stanija je nedavno odlučila da remontuje silikone, jer je želela da na novim fotografijama izgleda besprekorno. Dugo već planira da naplaćuje svoje fotke, pa je zbog toga išla kod hirurga da se dotera. Zamenila je silikone i sada je prezadovoljna svojim izgledom - tvrdi izvor.

Rijaliti zvezda je o svom novom poslovnom poduhvatu obavestila i članove porodice:

- Stanija ništa ne krije od svojih. Odmah je ispričala majci i bratu da planira da unovči fotografije koje godinama deli na internetu za džabe. Majka Slavica joj je rekla da radi šta god hoće. Mišljenje porodice joj je veoma važno.

Novi set Stanijinih fotografija video je i njen dečko, Crnogorac Marko Marković.

- Marko je već navikao na to da mu se devojka skida potpuno gola i na taj način zarađuje novac. U početku je ljubomorisao, a sada se već pomirio sa tim. Čak je često on i fotografiše - kaže izvor.

Ovim povodom zatim se oglasila i Stanija.

- Tačno je da otvaram svoj profil na tom sajtu i uzbuđena sam zbog svega. Velika je procedura samo pokretanje, ali sam uspela sve relativno brzo da završim jer sam imala tim ljudi koji mi je pomagao da sve prođe kako treba. Napravila sam odlične fotografije, ali tek sledi veliki rad da bi se sve podiglo na svetski nivo. Želim svima koji posete moj sajt da pružim raj za oči! Svi koji budu želeli da se pretplate na moj kanal treba da plate 29 dolara. To je mesečna članarina i mislim da stvarno nije mnogo za sve ono što spremam fanovima - kaže Stanija za i dodaje:

- Ovo je stranica kao stvorena za mene! Mom dečku Marku nije smetalo kad sam rekla da bih volela da pokrenem taj biznis i odmah me je podržao. Svi znaju da ja volim da se fotografišem izazovnije, pa što ne bih našla način da to još bolje unovčim. Danas ljudi dobro zarađuju na ovaj način, a opet je sve legalno i zaštićeno. Sad na Instagramu mogu da kačim slike na kojima sam skroz zakopčana, a one provokativne će da vidi samo ko plati na mom profilu na ovom sajtu - zaključila je Dobrojevićeva.

