Njen novi set fotografija sa letovanja napravio je neočekivani bum na Instagramu!

Pevačica Milica Todorović tropske, prve dane avgusta provodi u jednom hotelu u Bosni i Hercegovini, odakle se javila svojim pratiocima na Instagramu gde je podelila tri fotografije koje su doslovno pokrenule pravi rat na društvenim mrežama.

Milica je, naime, na iznenađenje brojnih pratilaca nikad izazovnije pozirala u seksi bikiniju, u bazenu. U prvom planu je, za mnoge neočekivano, bila njena izvajana guza na račun koje je dobila bezbroj komplimenata, ali i kritike.

- "Alo, šta je ovo? Pa do kadaaa? Do kada ceš da goriš?" samo je jedan u moru pozitivnih komentara, međutim ima i pratilaca koje je Todorovićeva neprijatno iznenadila, što su joj jasno stavili do znanja.

"Čemu ovakve fotografije? Draga, talentovana Milice", "Pa zar i ti prvo d*pe u plan?! Ti si mi bila normalna dosad i lepa" - samo su neki od komentara razočaranih fanova.

Autor: D.T.