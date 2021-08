Miloš Biković u centru pažnje javnosti zbog detalja koje su o njemu iznele dve bivše devojke, ruska plesačica Arina Vološina i srpska manekenka Barbara Tatalović.

Kako prenose mediji, iza optužbi koje je Vološina iznela o Bikoviću - da se prema njoj ponašao grubo i da joj je "diktirao život" - stoje neraščišćeni privatni odnosi koje osobe iz Bikovićevog okruženja čak nazivaju "čistom ucenom"!

Izvor tvrdi da je Arina Vološina, koja je sa Bikovićem bila u vezi oko godinu dana, za vreme trajanja te veze sačuvala određene "detalje" o Bikoviću potpuno privatnog i intimnog karaktera.

Ne mogu sada da otkrivam o kakvim detaljima se radi jer nije na meni da to otkrivam, kada već niko dosad to nije uradio. Ipak, moram da istaknem da se ne radi ni o kakvom "dokazu" bilo kakvog krivičnog dela, jer toga nije ni bilo, već o sasvim privatnim stvarima veoma intimne prirode za koje Miloš, jednostavno, ne želi da se povlače po medijima - tvrdi izvor "Blica".

Kako se dalje navodi, Bikoviću je "skrenuta pažnja" da bi ti intimni detalji mogli da se "prošetaju" do srpskih tabloida, posle čega je on pristao da Vološini da "određenu otpremninu" za kraj njihove veze. O kakvoj se "otpremnini" radi, naš izvor takođe nije želeo da otkriva. Kada se "skretanje pažnje" ponovilo, međutim, tvrdi izvor, Biković je odbio svaki dalji razgovor. Slučajno ili ne, Vološina je uskoro javno iznela optužbe na njegov račun i na Instagramu navela da je Biković promenio ponašanje prema njoj kada je otkriveno da su u vezi, kao i da je prema njoj bio veoma grub.

Oko godinu dana nisam živela svoj život, pošto sam bila u vezi sa Milošem Bikovićem. Morala sam da razmišljam o svom imidžu, ugledu (što mu je najvažnije, ali nažalost, slika na ekranu ne odgovara stvarnosti, posebno je zastrašujuće kada čovek pomene Boga na svakom koraku). Imala sam poslednju nadu da u njemu ima nečeg ljudskog. Ali, 31. jula sve je potpuno raspršeno. Čovek se ponašao veoma grubo. U početku, kada se pojavila informacija da smo zajedno, odmah sam predložila da kažem da nemam ništa s njim - napisala je Arina Vološina na Instagramu.

Vološina tvrdi da joj je Biković tada rekao da se neće više skrivati, ako su mediji već shvatili da su zajedno.

- Ipak, kada se sve saznalo, promenio se prema meni, udaljio se, ohladio, a ja sam slušala sve što mi govori. Kada se to dogodilo, njegova reakcija, ponašanje i odnos prema meni su posebna priča. Slušala sam sve što mi je rekao. Danas mu nisam devojka, pa mi je lakše da govorim o situaciji, tako da više nema nagađanja i pitanja. A one vrednosti o kojima priča, ne zna za njih, a vidi samo sebe, ne poštuje vreme, rad, zdravlje drugih ljudi. Posebno kada je u pitanju blisko okruženje. Osećaj odgovornosti i osećaj krivice za njega je najstrašniji, jer ga to guši, u takvim trenucima morate misliti ne na sebe, ne na svoju udobnost i ne na svoje ja. Životne situacije koje su se razvile otkrile su unutrašnjost osobe sa svih strana - zaključila je ruska plesačica Ana Vološina.

Arinu Vološinu je podržala srpska manekenka Barbara Tatalović, koja je sa Bikovićem bila u vezi pre Ruskinje. Tatalović tvrdi da je istina sve ono što je Vološina navela na Instagramu.

- U našoj zemlji se odavno ljudskost, iskrenost i poštenje manje ceni nego reputacija. E, pa baš iz razloga što velika većina vas misli da ova mlada devojka (Arina Vološina) želi nešto iz osvete ili poraza, ja ću da se oglasim. Sve navedeno u tom tekstu prepoznajem. Mogla bih jedino da dodam niz gnusnih stvari koje sam doživela iz cele ove situacije, i da od cele ove situacije napravimo jedan rijaliti. To nije poenta. Poenta je da stanem u zaštitu toj hrabroj devojci i da masi koja veruje u farsu potvrdim da to što je napisala i te kako ima smisla - poručila je Barbara Tatalović na Instagramu.

