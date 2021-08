SRBIJA MOŽE DA OSVOJI ZLATO U BREJKDENSU! Đole Đogani hoće na OLIMPIJADU, pa otkriva kakav bi bio selektor: To je OZBILJAN RAD!

Optimističan!

Denser Đole Đogani predviđa zlatnu medalju Srbiji na narednim Olimpijskim igrama, 2024. godine u Parizu, u brejkdensu, koji je zvanično postao olimpijska disciplina.

Đogani je na primorju pratio Olimpijske igre i našu maestralnu Milicu Mandić, olimpijsku prvakinju u tekvondou, a kako kaže, njen trener bio je Đoletov učenik u plesnoj školi.

"...Pratio sam Mandićku, njen trener je bio moj učenik. On je na početku njegove karijere bio u mojoj plesnoj školi, pa smo se tada malo družili, učio je neke stvari od mene", rekao je Đole.

"Bio sam na velikim svetskim takmičenjima u plesu i osvajao sam zlato, na Olimpijskim igrama to ne zavisi od mene, zavisi od pripreme. Nisam selektor, ništa se nije osnovalo još uvek, ako budem u toj nekoj priči, naravno da mogu puno da pomognem. Mi smo veoma talentovana nacija što se tiče plesa, brejkdensa, kao za vaterpolo, košarku, za sportove gde smo osvajali medalje", rekao je Đogani.

"Srbija može da osvoji zlato na sledećim Olimpijskim igrama u brejkdensu, ali to mora da bude ozbiljna priprema i ozbiljan rad, već sada treba razmišljati o tome kako postaviti te temelje rada. Treba raditi na kategoriji, klinci koji sada imaju 14, 15, tada će imati 18, 19 godina, to su ti kadrovi na kojima treba raditi", ispričao je Đole.

Da je selektor srpske reprezentacije u brejkdensu, Đogani ističe da bi se najviše posvetio pripremi i da bi pozvao svu talentovanu decu u svoj tim.

"Da sam selektor, pozvao bih puno klinaca, napravio bih jedno takmičenje u brejkdensu, to bi bilo uopšteno. Ne bih išao na klubove, oni prijavljuju nekog svog favorita, napravio bih drugačije, da se prijave takentovana deca i koja igraju u Knez Mihajlovoj. Ako hoće da trenira, daš mu prostor, platiš ga, daš mu stipendiju, to se tako radi", rekao je on.

