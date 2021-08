'Smrade jedan, nemoj više NIKAD da mi se javiš, zapamtićeš me!' Ana Nikolić žestoko izvređala Rastu zbog Nataše Bekvalac?! Procurile ŠOK poruke koje mu je slala! AU!

Prema rečima našeg izvora bliskom reperu, poruke su bile toliko žestoke da ih je neprijatno bilo čitati.

Ana Nikolić i dalje ne želi da čuje za Natašu Bekvalac, a ni bivšem mužu Stefanu Đuriću Rasti neće da oprosti što je u tajnosti snimio duet sa novosadskom barbikom, pa mu, kad god joj se ukaže prilika, upućuje žestoke uvrede.

Devojka od čokolade navodno je reperu poslala niz poruka sledeće sadržine: "Smrade jedan, nemoj nikada više da mi se obratiš", "Dobro ćeš me zapamtiti. Izdao si me! Meni si obećao, a onda mi radiš iza leđa", "Sve druge su ti važnije od mene, misliš da ćeš da me uništiš, e pa videćeš ti tek ko je Ana"... Prema rečima našeg izvora bliskom reperu, poruke su bile toliko žestoke da ih je neprijatno bilo čitati.

Razlog za ovakvu reakciju Nikolićeve je taj što je ona imala u planu da joj bivši muž uradi nov album i da ona bude jedina sa kojom će snimiti duet, o čemu su već razgovarali. Ana je dodatno osetljiva zbog toga što joj poslednji album nije prošao kako je planirala, pa je spas videla u Rasti. Zato je i poludela što ona nije bila ta kojoj će da uradi hitove i u velikom stilu je vrati na muzičku scenu.

S druge strane, Đurić, kako bi izbegao dodatne neprijatnosti sa bivšom, odlučio je da se ne pojavi na promociji sa Natašom, te je na Crnogorskom primorju zakupio hotel na mesec dana.

Anu su, podsetimo, dodatno razljutile i priče da su Nataša i Rasta navodno u ljubavnoj vezi, ali i saznanje da je Novosađanka zakazala promociju na Adi Ciganliji baš u isto vreme kada je ona pevala na otvaranju jednog kluba u Beton hali u Beogradu. Zato je tada blokirala svoju koleginicu na društvenoj mreži Instagram, iako joj je dotad skoro svaku fotografiju lajkovala. Uverena je da je sve to maslo njenog bivšeg muža kako bi joj se osvetio jer je znao da između nje i Bekvalčeve postoji animozitet još odranije.

Autor: M.K.