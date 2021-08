Au, druže!

Nakon što je Sandra Rešić javno zapretila Osmanu Kariću, ocu Stefana Karića, on se oglasio za Pink.rs, a po svemu sudeći ovaj gest mlade pevačice i bivše cimerke njegovog sina iz Bele kuće, veoma ga je razbesneo. Naime, Osman i dalje tvrdi da je Sandrina majka Cica iznela da joj se Jovana Ljubisavljević ne dopada i da nije za Stefana, a imao je šta da kaže i o spornim porukama između njega i Cice.

- Šta da kažem za devojku koja mi preti da će zubima arateriju da mi iščupa, osim da ćutim i sačekam taj sudnji dan. (osmeh) Prosto ne verujem da je sebi dala na važnosti da tako nešto izgovori, ipak su to jake reči za jednu devojčicu. Ali da ostavimo to po strani, nije mi jasno šta njoj nije jasno. Sve što sam rekao je istina u vezi dana kada sam njenu majku upoznao u Šimanovcima u nameri da predamo pakete, gospođa Cica njoj a ja i Kristina za Stefana i Jovanu. Da, rekla mi je da joj se Jovana ne sviđa, da nije za Stefana, u čemu je tu problem? Žena je imala svoje mišljenje, a ja nisam hteo da je ubeđujem u suprotno - rekao je Osman za Pink.rs i dodao:

- Kasnije se ova mala napaljena devojčica Sandra pojavila u emisiji "Narod pita" i demantovala to kao laž mene i moje supruge. Čak je ona rekla da će objaviti prepiske između mene i svoje majke, ali da joj to majka ne dozvoljava. Što znači ostavila je otvoreno pitanje za narod i pojedince koji likuju da mene ispljuju, da tu može svašta da piše, pa me ona čak i štiti. U poslednjoj emisiji opet govori kako sam ja "rijaliti tata", pa tako mene i mog sina, pogotovo sina, blamira, rekavši time da je tatin sin. E onda sam ja rešio da iznesem sve te poruke i da kažem da u njima nema ništa što bi mene i njenu majku ugrožavalo i razlikovalo u navijanju i davanju, nespavanju u podršci za svoju decu, njenu majku za nju, a mene kao oca Stefana. I dalje mislim sve najbolje za njenu mamu Rešićku, izvinjavam se ako grešim, uz poruku da čuva svoju ćerku nepotrebnih pretnji, hvala! - poručio je Karić za naš portal.

Autor: M.K.