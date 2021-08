ON JE BIO NAJVEĆA LJUBAV NEDE UKRADEN! Plod njihove ljubavi je ćerka Jelena, a ovo je njihova priča!

Milan Bilbija bio je najveća ljubav Nede Ukraden, a malo ko zna da je on 14 godina stariji od nje!

Milan je bio reditelj jedne emisije, a njih dvoje su se upoznali nakon njenog prvog gostovanja u njoj.

Ona je na tom snimanju dobila upalu pluća, a ono što je on uradio posle emisije pevačicu je odmah kupilo!

Ne dugo posle emisije, reditelj je nazvao pevačicu - "Pošto sam se razbolela tada na snimanju i dobijem upalu pluća, a Milan me je nazvao i javila se moja mama. Rekla mu je "dete mi se prehladilo zbog te vaše emisije" i meni u posetu dođe Milan Bilbija... On je bio reditelj i bio je jedna potpuno drugačija faca od svih onih koje sam ja upoznala... Posle je on mene još jednom nazvao, pa još jednom i mi smo uspostavili to nešto malo više od prijateljstva priču, kasnije smo izašli na prvi dejt".

Ispričala je Neda i dodala da su se posle 10 godina zabavljanja venčali dobili ćerku Jelenu.

Autor: N.V.