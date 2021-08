'VERUJEM I NADAM SE DA ĆEMO SE OPET NEGDE SRESTI...' Ljuba Pantović se POTRESNOM porukom oprostila od oca! Dirljive reči teraju SUZE NA OČI! (FOTO)

Tuga!

Nakon vesti da je otac bivše zadrugarke Ljube Pantović preminuo, ona se oglasila na društvenim mrežama i uputila mu emotivnu poruku.

Naime, nakon što se njena ćerka Aleksandra Subotić oprostila od dede, Ljuba je smogla snage i napisala potresnu poruku na društvenoj mreži Fejsbuk i obratila se emotivnim rečima svom ocu.

- Juče je moj Taja otišao… I neće se vratiti. Otišao je deo mog srca, moja najveća podrška i uz pokojnu baku najvažnija osoba u mom životu. Znala sam mu sve navike, i kao dete uvek čekala da moj Taja dođe kući. Uvek je, koliko god bio umoran od nekoliko poslova koje je radio, svojim povratkom donosio osmeh i sreću u kuću. Moj Taja je bio svemoguć, on je mene naučio da kuvam, da pravim torte, da mu pomažem dok pravi stolariju, da se takmičim u matematici, da pišem pesme… Posle njegove priče o pesmama, ja sam moju o Bubamari napisala i pobedila na takmičenju. To je bila moja prva pobeda u životu… Zahvaljujući onome što me Taja učio. Zahvaljujući njemu i slikama koje lično slikao, imam fotografije koje će me uvek vraćati u prošlost, da mogu da vidim iznova koliko smo se voleli. Moj Taja me uvek beskrajno voleo, i uvek sam bila njegovo Ljupče i Ljubiška. Kad su svi sklanjali od mene, neki me se i stideli… Moj Taja je uzdignute glave hodao uz mene, držeći me pod ruku. Moj Taja je mene branio i kad sam bila mala i kad sam odrasla. Hrabro je skočio ispred čoveka od dva metra, uhvatio ga za vrat i rekao mu da će dati i život i slobodu za svoju ćerku! Moj Taja je bio neustrašiv, hrabar, pametan, sposoban… Čovek satkan od ljubavi i razumevanja. On je bio prvak u streljaštvu, mačevalac, elektroinženjer, član Mense (ljudi sa natprosečnom inteligencijom), karikaturista, nagrađivani animator crtanih filmova, član udruženja novinara, tehničko vođstvo Pariske televizije, zatim Bečke televizije, autor samostalnih izlozbi i slikar... Moj Taja je bio i zauvek će ostati moj ponos. Ono u šta želim da verujem i čemu se nadam, jeste to da ćemo se opet negde sresti – napisala je Ljuba u svojoj objavi, a onda i podelila fotografije sa svojim ocem.

Autor: P.R.