VRAĆA SE NA VELIKA VRATA! Nakon 15 godina Vesna Pisarović ponovo uzima mikrofon u ruke i za to ima JAK RAZLOG! (FOTO)

Krila se od svih, nije koristila društvene mreže, a njeni hitovi se i danas pevaju.

Hrvatska pevačica Vesna Pisarović obeležila je domaću muzičku scenu početkom 2000-tih godina svojim velikim hitovima poput ‘Da znaš’, ‘Bježi od mene’, ‘Neka ljudi govore’ i mnogim drugim, a 2002. godine predstavljala je svoju zemlju na Evroviziji. Njena numera ‘Everything I Want’ osvojila je 11. mesto, a dve godine kasnije napisala je i pesmu ‘In the disco’ kojom je Bosnu i Hercegovinu predstavljao na Evroviziji njen kolega Deen.

Međutim, ona je odlučila da se povuče sa javne scene, što je mnoge iznenadilo i rastužilo, s obzirom na to da je bila jedan od najboljih vokala na našim prostorima i predviđana joj je velika karijera. U jesen 2009. godine udala se za Ozrena Pupovca, a kada je muzika u pitanju, krajem 2016. godine je izdala album džez obrada starih jugoslovenskih hitova iz 50-ih i 60-ih godina prošlog veka i to za jednu nemačku diskografsku kuću.

Nakon 15 godina pauze, koja je podrazumevala da je čak nije bilo ni na društvenim mrežama, Vesna je odlučila da se vrati na scenu u punom sjaju. Kako je istakla u jednoj emisiji, smatra da joj je u ovom trenutku to prava odluka.

- Nakon pauze je još i bolje. Ja bih rekla da u tome ima i nostalgije. Nije me bilo 15 godina, a i činjenica je da me nema i osoba sam koja nije javno eksponirana. Ma ni na Fejsbuku ni na Instagramu. Generacija koja me je slušala, a bili su jako mali, oni su sada odrasli krasni ljudi i to je publika koja dolazi na koncerte. Tako da je to jedan splet okolnosti i ja sam srećna u tome. Snovi se ostvaruju – rekla je ona i dodala da nije ljubitelj društvenih mreža:

- Naprosto sam takav tip, ja to ne razumem i ne mogu. Imam, hvala Bogu, saradnicu koja mi pomaže u tome i ona to radi i vodi i obaveštava me o svemu, ali ja sam naprosto staromodna, ja sam stara duša. Ne odbijam te stvari, nego ako mi dođe u jednom trenutku da to želim i da iskreno osećam nešto reći putem toga, ja ću reći.

Inače, Vesna se početkom godine vratila aktivnijem muzičkom angažmanu nastupom na Dori, koja je pandan domaćoj Beoviziji, te je na ovaj način i najavila svoj veliki povratak na scenu.

Autor: M.M.