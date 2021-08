DOKAZ DA SE EMOCIJE NISU UGASILE NI NAKON RAZVODA?! Isplivale FOTOGRAFIJE Ivane i Ša u JEKU NJIHOVE LJUBAVI, reper ipak sačuvao uspomene! (FOTO)

Da li će Tara razumeti ovo?!

Popularni reper i bivši zadrugar, Nenad Aleksić Ša, stavio je tačku na dugogodišnji brak sa Ivanom, nakon što ju je javno prevario sa Tarom Simov u "Zadruzi 4". Ivana se dugo nije oglašavala za medije, ali je svima bilo jasno da je razvod na pomolu onog momenta kada je obrisala njihove zajedničke fotografije sa Instagrama. Odmah po izlasku iz rijalitija, isto je uradio i on, ne bi li svima stavio do znanje da mu do bivše supruge nije stalo.

Međutim, slučajno ili ne, Ša je ipak odlučio da ne izbriše sve uspomene iz braka, pa su na njegovom profilu ipak pronađene fotografije iz perioda najveće ljubavi sa Ivanom, gde su zagrljeni i jedno drugog čašćavaju poljupcima.

Da podsetimo, samo nekoliko dana pre završetka najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima, došlo je do neočekivanog preokreta, kada je Ša izjavio ljubav, tada već bivšoj supruzi, pa se javno pokajao zbog preljube, a da li je ovo dokaz da se njegove emocije još uvek nisu ugasile - prosudite sami.

Autor: M. I.