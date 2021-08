VELIKO SRCE MIKSI KULIĆ! Rijaliti zvezda u kazinu zaradila 400.000, pa uplatila u HUMANITARNE SVRHE - pomogla sugrađanki Lani!

Slanjem SMS poruke: Upišimo 808 i pošaljimo SMS na 3030

Rijaliti zvezda Miljana Miksi Kulić pohvalila se kako je u kazinu dobila 400.000 dinara, a sada je medijima objasnila kako će potrošiti novac.

Naime, Kulićeva je rešila da novac donira u humanitarne svrhe i to svojoj sugrađanki Lani.

- Ovih 400.000 ću da uplatim za Lanu, to ne može da mi bude srećan novac, to je iz kazina, dodaću još nešto svojih para na to iz kazina i upatiti za lečenje male Lane. To je za mene prljav novac, gde ga dobiješ tu ga i vratiš, bolje da ga pametno iskoristim, da dam onome kome treba - rekla je Kulićeva.

Podsetimo, Lana boluje od retke i teške bolesti, spinalne mišićne atrfofije tip 1. Ipak, novac joj je ponovo potreban, kako bi njeni roditelji otplati dug bolnici u Sjedinjenim Američkim Država (SAD), gde se Lana lečila i gde je primila najskuplji lek na svetu - Zolgensmu.

Pomozimo Lani i njenim roditeljima da što pre sakupe novac:

Slanjem SMS poruke: Upišimo 808 i pošaljimo SMS na 3030

Autor: M.M.