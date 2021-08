OBELODANILA PREPISKE! Čorba molio Kristijana za pare, Kristina POBESNELA, pa sve objavila javno! Leteće perje! (FOTO)

Nova drama!

Kristina Spalević je gostovala u emisiji sa Teodorom Bilanović koja je tvrdila da Milan Janković Čorba nikada nije tražio od Kristijana Golubovića da mu pozajmi pare. Ovo je ranije potvrdio i Čorba, što je Spalevićevu iznerviralo.

Kristina je odmah otkrila da ima dokaz da je Čorba molio za novac, a danas je i objavila poruke koje je Janković slao Goluboviću:

- Pošto Kristijan neće ovo da objavi, ja ću. Nikada ne bih ovo pomenula. Jeste ružno, ali mi je ružnije da me neko laže u facu i da kaže da garantuje da to nije istina. Ja o ovome nikada ne bih (i nisam) pričala. Ali kada je postavljeno pitanje i kada je Čorba rekao da nije tražio pare, društvene mreže počele su da gore o tome da Kristijan laže - napisala je Kristina i pokazala poruke koje je Čorba slao Kristijanu, a u kojima mu piše:

- Trebaće mi neke pare, brate, da idem da vidim Despota, dok se ne zaletim malo. Spržila me "Zadruga" do j*ja. Je l' imaš da mi pozajmiša pare neke dok ne odradim neke nastupe, nešto, sva mi lova otišla brate? Baš sam u kanalu trenutno, ne mogu da sedim bez love - napisao je Janković, a Spalevićeva sada priložila kao dokaz i dodala.

- Što se poruka tiče, ja sam takve slala i dobijala više puta. Sve je to život, ja to ne bih pominjala zato nikome, Kristijan jeste, ali sigurno ne iz loše namere jer znam da Čorbu obožava. Ali kada je već potegnuta tema, nije u redu da bilo ko nekoga pravi budalom. Ja nemam razloga da lažem na ovu temu, a kao što rekoh, nije lud Kristijan da izađe na TV i da izjavi ovakvu "laž". Prosto, ne želim da više bilo ko lepi etikete na nas, ono što je bilo- bilo je, a što nije, ne dozvoljavam da bude! To neka zapamte svi hejteri. Pozdrav! – napisala je Kristina u svojoj objavi.

