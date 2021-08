OVO SU NAJBURNIJI ESTRADNI RATOVI! O sukobima pevača BRUJAO je region, a sevale su i PESNICE!

Svađe koje su uzdrmale javnost!

Estradnjacima nije strano da se posvađaju međusobno, a neretko se to završavalo i odlaskom na sud. Iako poznate ličnosti često govore kako su u dobrim odnosima sa kolegama, ali da se ne druže toliko sa njima, ima i onih koji su žestoko zaratili. Pljuštale su uvrede, ponekad i pesnice, teške reči su pale, a neki od njih su završili i na sudu.

Na nedavno održanom druženju sa novinarima, pevačica Dragana Mirković je govorila o svom sukobu sa Svetlanom Cecom Ražnatović i o tome u kakvom su njih dve sada odnosu, a to nas je navelo da istražimo koje su to estradne svađe o kojima je brujala javnost.

Ne znam da li se poznajemo ili se ne poznajemo. Ono što mene čini mirnom i staloženom i ne plašim se nijednog pitanja, ničega, to je da ja nikada nijednu ružnu reč nisam rekla protiv te žene. Ako neko zna, neka kaže. Nažalost, ona jeste nešto prilično loše uradila na svojoj slavi pre dve godine, ne znam zašto, čime izazvana i to mi je mnogo žao jer je bilo bespotrebno apsolutno, ne znam šta je to bilo, mora da je bila nešto nervozna jer ne vidim drugi razlog, najiskrenije. Reći “Dobro veče”, ne vidim da je neki izazov da vas neko izvređa na konferenciji za štampu ali Bože moj, to je njeno pravo. Ako je tako osetila, želela, slobodno. Ja se ovako osećam, idem uzdignute glave, mogu svuda da prođem bez telohranitelja, ja nemam razloga da se plašim. Opet kažem, tačno znam šta sam pričala, nikada nisam ništa loše rekla, da li je nju neko nešto slagao, da li joj je rekao nešto, volela bih to da kaže - govorila je Dragana.

Pre mnogo decenija, dok odlazak na sudove za naše poznate zvezde nije postao kao odlazak na kafu, Lepa Lukić i Silvana Armenulić su, moglo bi se reći, bile preteča onoga što vidimo danas. Njih dve su u jeku popularnosti bile najveće narodne pevačice i često punile novinske stupce zbog prozivki i svojim čarkama su zabavljale narodne mase. Ali ono što se takođe znalo jeste da su njih dve bile i dobre prijateljice, pa su se često dogovarale da se svađaju u novinama kako bi narodu skrenule pažnju sa drugih problema.

Iako su bile u dobrim odnosima, Seka Aleksić i Dara Bubamara zaratile su zbog koncerta. Naime, Dara je zakazala koncert u “Areni” 21. aprila, a nedugo potom je Seka Aleksić najavila da će održati svoj koncert na istom mestu i to nedelju dana ranije, 14. aprila. Ovo je bila tačka razdora nekadašnjih prijateljica, koje ni danas ne pričaju.

Svađa Mine Kostić i Indire Aradinović Indi prepričava se i danas, nekoliko godina kasnije. Video klip na kom se vidi njihov fizički obračun bio je jedan od najgledanijih ikada. Kako se navodilo, njih dve su bile sa istim muškarcem u vezi, te se pretpostavljalo da je on “jabuka razdora”. Obračun se dogodio 2008. godine, a kako se pričalo, Indi je tada bila u vezi sa poznatim biznismenom, koji je Minin bivši. Iako su se sretale tokom godina na raznim snimanjima, njih dve i dalje ne komuniciraju.

Pevači Aca Lukas i Željko Šašić verovatno imaju najduži staž kada su sukobi u pitanju. Njih dvojica su rado i na pompezan i duhovit način komentarisali jedan drugog, ali je do svađe došlo zbog žene. Naime, Željko je bio u braku sa Sonjom, koja se od njega razvela i udala za Lukasa. Iako je i tom braku došao kraj, njih dvojica se nisu pomirili.

U javnosti je nedavno kao bomba odjeknula vest da su pevačice Nataša Bekvalac i Ana Nikolić zaratile zbog Stefana Đurića Raste. Kao što je poznato, Bekvalčeva i Rasta su pre nekoliko nedelja objavili duetsku pesmu koja je postala veliki hit, a tada su se pojavile spekulacije da su njih dvoje u emotivnom odnosu. No, Nataša je to demantovala, a Ana je na svom Instagram nalogu objavila deo njihove pesme, pa se to shvatilo kao podrška oboma. Međutim, Ana nije odgovarala na pitanja novinara o celoj ovoj situaciji.

Autor: A.N.