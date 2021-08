'Da mogu, vratila bih se u pedesete, tad sam milion stvari POGREŠNO uradila!' Verica Rakočević otvorila dušu i otkila detalje o kojima do sada nije govorila! (FOTO)

Kada je reč o izgledu dizajnerka naglašava da nije od onih žena koje vole svoje bore, ali isto tako, nije ni za ulepšanu stvarnost.

Vericu Rakočević naširoko hvale što s ponosom stari i ne skriva to kako zaista izgleda iza šminke i filtera, već se, po svemu sudeći, oslanja na pravu negu i istinsku sreću. U tri fotografije koje je objavila na društvenoj mreži Instagram, a govoreći baš na tu temu, dizajnerka je objasnila kako i ne bi menjala svoje godine za neke minule, osim za pedesete kada je, prema njenim rečima, „napravila milion grešaka koje bi imalo smisla ispraviti”.

– Mali vodič kroz realnost. Slika jedan: kako bi bilo divno da ovako izgledam sa 73 godine. Da se ne lažemo, ne bi mi smetalo što se ne vide tragovi života. Slika dva: malo doterana realnost sa minimalno šminkanja – počela je Verica za retuširanom objavom, koju su pratile dve bez ikakvih prepravki.

– Slika tri: to sam ja, bez filtera sa svetlom koje mi ide u korist. Poenta ove priče je: ne pripadam onim ženama koje vole svoje bore, ali ne volim ni ulepšanu stvarnost, malo da, ali ne u meri „da me uhvati žal za mladošću”. Ove godine nikada ne bih menjala za dvadesete, pune nesigurnosti i kompleksa, menjala bih za pedesete ako je moguće zbog milion stvari koje sam pogrešno uradila, a imalo bi smisla popraviti ih. No, drage moje, svaki trenutak života je dragocen onoliko koliko umemo da ga učinimo takvim – zaključila je ona.

Autor: M.M.