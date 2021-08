'NAJVIŠE SU ME POGODILE PRIČE DA SAM LAŽIRALA TRUDNOĆU!' Jelena Kostov progovorila o BOLNOJ temi, pa otkrila svoj najveći STRAH!

O ovome do sada nije govorila.

Pevačica Jelena Kostov otkrila je šta ju je najviše pogodilo kada su u pitanju "tračevi".

– Postoji milion i jedan trač koji su me iznervirali, ali s godinama se uči da se ne nerviraš na gluposti. Najviše me pogodilo, to mogu reći, kada sam bila u drugom stanju, ja sam imala super liniju do šestog meseca, čak i do sedmog meseca se nije toliko primećivao, a do četvrtog meseca sam imala trbušnjake. I onda se pisalo kako sam lažirala trudnoću, a ja sam tada bila najsrećnija na svetu i takvi natpisi su me pomerili iz takta - rekla je Jelena, a potom otkrila i koji je njen najčudniji strah:

– Ne znam da li je najčudniji, ali moj najveći strah je vožnja liftom, ja i na 20. sprat idem pešaka, to je klaustrofobija, ali ne mogu da se izborim protiv toga. A i dobar je trening (smeh).

Autor: M.M.