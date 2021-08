FOLK PEVAČICA ULAZI U ZADRUGU 5! Poznata je po britkom jeziku, a evo na šta je sve spremna u rijalitiju! ŽENAMA NEĆE BITI LAKO S NJOM! (FOTO+VIDEO)

Nikom ne ostaje dužna!

Ceo region bruji o finalnoj sezoni najgledanijeg rijalitija ''Zadruga'', koja samo što nije počela na TV Pink, a ako se po jutru dan poznaje, ova sezona će biti najturbulentnija do sada!

Pored Mikija Đuričića, Mensura Ajdarpašića, Dalile Dragojević, Dejana Dragojevića, Aleksandre Subotić, Aleksandra Saše Todorovića, Jovane Tomić Matore, Mateje Matijevića, Deniz Dejm, Nikole Grujića i Natalije Šćekić, došlo je vreme da vernu publiku iznenadimo i otkrijemo ime još jedne učesnice, koja će, bez sumnje, svojim učešćem napraviti potpunu pometnju.

U pitanju je pevačica Sandra Čaprić, koja dolazi iz Ivanjice, popularnost je stekla u Pinkovim zvezdama, a dugo je radila kao prateći vokal na nastupima i koncertima muzičke zvezde Svetlane Cece Ražnatović.

- Mislim da je ulazak u ''Zadrugu'' samo još jedna prečica do onoga što sam do sada stvarala sve sama. Želim da sebe pokažem u najboljem svetlu. Ja sam pevala u ''Zadruzi''... Iskreno, imam malo tremu, ali mislim da će me tek pući kad uđem. Ulazim kao slobodna devojka, nisam isključiva ni po kojem pitanju, pa ni po pitanju da mi se tamo desi ljubav - rekla je za Pink.rs folk pevačica, koja je poznata po britkom jeziku i hitu ''Falsifikat'' i dodala:

- Verovatno sam zanimljiva po tom mom kratkom fitilju, bezobrazluku, ambicioznosti, tom mom stavu... Više volim da se slažem sa muškarcima, nego sa ženama. Mislim da ću nervirati žene unutra. Iskreno, ni o kome nemam mišljenje. Super su mi svi bili kad sam gledala sa malih ekrana. Razmišljam samo o hrani unutra. Jedino ne bih volela da me neko fizički napadne, ali bih uzvratila ako bi došlo do toga. Ja prva ne bih udarila nikog, ali bilo bi u samoodbrani. Niko nije spreman na to... Nisam doživljavala napolju tako nešto. Ja ću se boriti da ne dođe do fizičkog kontakta, mislim da sve može verbalno da se reši.

Autor: M.K.