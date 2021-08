'ŠPICEM GA NABIO U MEĐUNOŽJE, A ON JE ODLETEO U ZVUČNIKE!' Miroslav Ilić se uneo Arkanu u LICE, a evo kako se sve završilo! (FOTO)

Estradni krugovi bili su veoma povezani sa opasnim momcima devedesetih godina 20. veka, a budući da su se često nalazili na istim mestima, sukobi između njih su bili česti...

Estradni menadžer Vladimir Perović je jednom prilikom opisao incident između Željka Ražnatovića Arkana i Miroslava Ilića, koji se desio osamdesetih godina u tada popularnom klubu "Duga", koji je okupljao mnoge uticajne ličnosti, počev od najpoznatijih pevača sve do opasnih momaka.

- Miroslav Ilić je u to vreme malo više pio, pa se dešavalo da baulja tako po lokalu. Jednom prilikom, dok sam sedeo sa Borom Čorbom, tu je bio i Arkan, Ilić se strmoglavio pored nas. Arkan mu se obratio: "Pevač, šta radiš to, smiri se malo", nakon čega mu se Miroslav uneo u lice: "Šta hoćeš ti?" Nakon toga ga je Arkan ispod stola špicem cipele nabio u međunožje, Ilić je momentalno pao. Šepao je sve do izlaza, a onda su mu vratari rekli: "Je l' znaš da te je udario najjači krimos u Evropi." Nakon toga Ilić je uzeo taksi i nikad se više nije pojavio u klubu "Duga". Posle su se pomirili, Arkan mu se čak izvinio - ispričao je Perović u jednoj emisiji.

Priča u koju mnogi ne veruju, a opet ne prestaje i posle više decenija da se govori o njoj jeste poreklo čuvene pesme Partibrejkersa "Kreni prema meni". Kristijan Golubović tvrdi da je ta pesma u izvedbi Zorana Kostića Caneta "Kreni prema meni" nastala nakon što je on brutalno prebio pevača u jednoj kafani.

Kristijan Golubović je tvrdio da su istinite priče da je jednom prilikom iz sve snage udario Caneta iz "Partibrejkersa".

- Jesam. On je poljubio moju pokojnu ženu Danijelu sa kojom je bio prijatelj. I ja se toliko naljutim i priđem: "Što si poljubio moju buduću ženu?". "Otkači se. Ko ti je ovaj?", pita on Danijelu. I ja bam u glavu, Cane odleti u zvučnike, pala mu s noge patika - otkrio je Golubović.

- Ustaje čovek onako razvaljen i kaže: "Kreni, kreni prema meni". Kad sam posle čuo pesmu "Kreni prema meni" pitao sam se da li je moguće da je čovek bio inspirisan onim udarcem... Ja inače mnogo volim Caneta, mnogo ga cenim - zaključio je Kristijan.

Međutim, Cane je odmah demantovao te priče.

- Kristijan da mi bude inspiracija? Ma, dajte, molim vas! Ja tog čoveka u životu nisam video, niti sam se bavio s njim - rekao je za medije pre nekoliko godina pevač.

Autor: M.K.