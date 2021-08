'JEDINI NAČIN DA SE VRATIMO U NORMALU JE DA SE VAKCINIŠEMO!' Nakon što je primila treću dozu vakcine protiv korone, Nataša Bekvalac otvorila dušu: To me je kao samohranog roditelja pogodilo u svakom smislu! (FOTO+VIDEO)

Pop zvezda ističe zbog čega je, po njenom mišljenju, vakcinacija od izuzetne važnosti.

Poznata pevačica Nataša Bekvalac danas je primila treću doze vakcine protiv korona virusa, a ona se odlučila za Fajzerovu vakcinu. Nataša je došla vidno raspoložena u elegantnoj crnoj haljini, a nju je dočekao zamenik gradonačelnika grada Beograda Goran Vesić.

Nakon što je primila treću dozu vakcine, Nataša je otkrila zbog čega je vakcina od izuzetne važnosti, po njenom mišljenju, ali i uputila bitan apel.

- Primila sam Fajzerovu vakcinu. Veoma je važno da apelujemo na ljude da se vakcinišu, jer je to jedini način da se vratimo u normalu. Moja branša je posebno pogođena. Skoro godinu i po dana ništa nismo raidli i to me kao samohranog roditelja pogodilo u svakom smislu te reči, pa zato imam dodatni motiv da pozovem ljude da se vakcinišu - rekla je pevačica i dodala:

- Ja mislim da tu nema diskusije i da je ovo jedini način da se ova bolest zaustavi. Moje dete će se vakcinisati. Na moje nastupe dolaze ljudi koji su vakcinisani, ja se iskreno nadam da nećemo doći do toga da brojka bude jako velika da bismo se dozvali - poručila je Nataša za naš portal.

Autor: M. M. ; M.K.