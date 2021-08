MODNI SPEKTAKL SRPSKE KREATORKE U DOMU KORLEONOVIH Suzana Perić predstavlja novu kolekciju u Siciliji

Suzana Perić ovog leta nije imala vremena za odmor. Ona je vredno radila na kolekciji "Karma", koju će predstaviti 29. avgusta na Siciliji u Taorminiju, i to u velelepnoj vili iz "Kuma", porodičnom zdanju Korleonovih.

Nakon Italije, dizajnerka planira da modele pokaže 17. septembra u Raškoj, a dan kasnije i na Kopaoniku.

Radujem se reviji na Siciliji jer cenim Italijane zbog vanserijskog osećaja za modu. Često sam dobijala pohvale u svetu, a dva puta i nagradu za najboljeg internacionalnog dizajnera na platformi Mad Mood na Milano fešn viku. Zato osećam posebno uzbuđenje. Moda danas ima važnu ulogu jer nas ohrabruje i inspiriše uprkos promenjenim okolnostima življenja. Zato je važno ponuditi nešto novo, napraviti iskorak. Srećna sam što ću to učiniti na Siciliji jer sam oduvek bila zaljubljena u radost, strast, energiju i dekadenciju italijanskog juga - kaže Suzana i dodaje:

Nakon toga, očekuju me dve velike revije koje ću održati u okviru programa Dani opštine Raška. Svaki susret s Kopaonikom izuzetno me raduje. Ovo leto mi je donelo i dalje mi donosi mnogo kreativnih izazova. Od mora do planine. Divno je predstavljati kolekcije u tako bajkovitim predelima - istakla je ona.

Autor: pink.rs