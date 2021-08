Nakon što se razišao sa doskorašnjom verenicom Marinom Gagić, sa kojom ima sina, folk pevač Darko Lazić pronašao je sreću kraj nove devojke Barbare Bobak, koju više ne krije od očiju javnosti.

Pevač je već, kako se priča, spreman da sa njom stane na "ludi kamen", a navodno rešio je i da joj kupi stan, čemu se protive njegovi bližnji, smatrajući da je za tako krupnu investiciju još uvek prerano.

- Darko je lud za njom, nikad se u neku ženu nije ovoliko zaljubio koliko je u Barbaru. Prijateljima se poverio da hoće da joj kupi nekretninu i prepisati odmah na njeno ime. Džabe mu govore da su nedavno otpočeli vezu i da ne bi trebalo da se zaleće, on ne želi da čuje takve stvari, radi po svom - otkriva dobro obavešteni izvor.

Hoće da kupi jedan stan, kako bi zajedno živeli u njemu, a želja mu je da zvanično ona bude vlasnica, jer bi na taj način da joj pokaže koliko mu znači. "Opet će da potroši 200.000 evra i da ostane bez svega", govorili su mu bliski ljudi kad su čuli o čemu razmišlja, ali Lazića ne zanimaju komentari tog tipa - dodaje izvor.

- Što naumi, on to i ostvari, tako je uvek sa njim. Cilj mu je da stan pazari do kraja godine, a siguran je da je Barbara "ona prava". Još ne želi da priča o tome javno, makar dok ne finalizuje sve što je zamislio - zaključuje sagovornik.

Autor: D.T.