'ON VRLO DOBRO ZNA...' Ana Kokić Rađenu imala da poruči SAMO JEDNO nakon fotografije sa novom devojkom! (FOTO)

Započela novi život!

Bivši vaterpolista Nikola Rađen, nakon razvoda od Ane Kokić, uplovio je u romansu sa pevačicom Milicom Ristić, a nedavno je objavljena i njihova prva zajednička fotografija.

Iako nikada nije otkrivao detalje iz njihove veze, Milica je nedavno na svom Instagramu podelila prvu zajedničku fotografiju sa Rađenom, a njegova bivša supruga pevačica Ana Kokić, sa kojom ima dve ćerke, prvi put je rekla je šta misli o novoj ljubavi svog bivšeg muža.

- On čovek vrlo dobro zna šta radi u životu, i ja mogu samo da mu želim sve najbolje, kao što mu i želim. Ja sam više puta rekla da sam mu ja uvek bila prijatelj i sada sam mu prijatelj i uvek ću mu to biti, to je čovek sa kojim ja imam decu i ne postoji ništa što može da naruši taj odnos - kaže Ana.

