RASKRINKAO DEVOJKU! Sloba Radanović obelodanio PREPISKE! Pre dve godine ga je NAJSTRAŠNIJE napljuvala, a onda je usledio PREOKRET! (FOTO)

Pevač i "Pinkova zvezda" Slobodan Sloba Radanović važi za jednog od najtalentovanijih, ali i najatraktivnijih momaka na našoj javnoj sceni. Često je pričao to tome kakve mu sve poruke stižu putem društvenih mreža, što od devojaka, to i od momaka, na koje se trudi da kulturno odgovori kad mu vreme to dozvoljava.

Danas mu je posebnu pažnju privukla jedna, koju je podelio sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram. Naime, izvesna devojka ga je pre nekoliko meseci "napljuvala", da bi mu nedavno poslala pohvalu. Sloba je ovo okačio uz natpis "Zima protiv leta".

Karma će ti se servirati jednog divnog dana. Podsećaš me na mog bivšeg, isto je bio sr*nje kao ti - napisala je ona 21. novembra 2018. godine, da bi se kasnije predomislila:

Divno si stvorenje - napisala je ista devojka danas.

Autor: M. P.