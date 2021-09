INTERNET SENZACIJA I SLAVNI FUDBALSKI TRENER ULAZI U 'ZADRUGU 5' Svi ga dobro znate, a evo kakav je HAOS spremio budućim cimerima!

Neće znati šta ih je snašlo!

Odbrojavanje do početka „Zadruge 5“ je počelo i ceo region s nestrpljenjem očekuje da vidi ko će se to unedelju od 21 čas useliti u Belu kuću i ući u borbu za pobedu. Produkcija je objavila tek neke učesnike, a jedan od njih je i čovek koji je doživeo vrtoglavi uspeh i to sasvim slučajno. Ako vam kažemo Svetislav Stevanović, možda nećete znati ko je u pitanju, ali ako kažemo njegov nadimak – Limeni – sasvim sigurnoje da nema čoveka koji ne zna za njega.

Fudbalski trener sa posebnim žarom je postao popularan nakon što se pre više od 13 godina na internetu pojavio snimak na kom se vidi kako na karakterističan način vodi utakmice svog Ratkova. Snimci gde doziva čuvenog Dragana i nervira se što njegovi igrači ne rade ono što im je rekao su i danashit na društvenim mrežama, a njegove replike se i dalje prepričavaju. Limeni je u sekundi postao Internet senzacija, a sve se dogodilo potpuno slučajno – njegov prijatelj i menadžer Jovan je „uhvatio“ momenat kada se Limeni nervira tokom utakmice i viče na svoje igrače - i sve ostalo je istorija. Nakon ovog snimka, Limeni je doživeo vrtoglavi uspeh, proputovao region i gostovao na brojnim balkanskim televizijama.

Posle prvog, slučajnog snimka, objavljivano je još njegovih snimaka sa treninga i utakmica, koji su uvek,bez greške, imali milionske preglede na Jutjubu, a i posle 13 godina, njegova popularnost ne jenjava. U prilog tome govori i činjenica da je nedavno održao trening srpskim Jutjuberima i pokazao da je i sa 83 godine i dalje u formi i da nije prestao da praktikuje svoje čuvene metode.

Region ga je upoznao kroz ove snimke, ali sada je menadžer otkrio neke detalje koji nisu bili poznatijavnosti. Osim što je večiti zaljubljenik u fudbal i što nema požrtvovanijeg trenera, Limeni pomaže igračima iz svog tima i van terena. Neretko se dešavalo da im pomaže da poprave ocene u školi, vodi ihkod lekara, te ga deca iz fudbalskog kluba gledaju kao dedu.

Iako ima 83 godine, Limeni je i dalje aktivan kao fudbalski trener i ostavlja srce na terenu, a sada ulazi unajgledaniji rijaliti na ovim prostorima da budućim cimerima pomrsi konce! Osim što će se u „Zadruzi 5“boriti za pobedu, Limeni ima i strategiju za spoljašnji svet - njegov menadžer je pripremio još 150 do sadaneviđenih snimaka koje će objavljivati po njegovom ulasku u najpopularniji rijaliti na Balkanu.

Kako će se Limeni pokazati u „Zadruzi 5“, kog zadrugara će prvo uzeti pod svoje i primeniti svojetrenerske metode i da li će i u svađama biti žustar kao na fudbalskom terenu, saznaćete kada se zajednosa ostalim učesnicima useli u Belu kuću u nedelju 5. septembra u 21 čas.

