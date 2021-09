ZVANIČNO JE POČELA ZADRUGA 5! U Belu kuću uselilo se 59 učesnika, a njih desetoro će već u samom startu imati POSEBNU PRIVILEGIJU, evo o čemu se radi!

Nova, dugo iščekivana, peta sezona rijaltiija "Zadruga" upravo počinje na TV Pink! Pratite direktan prenos iz Šimanovaca!

05:50 - Dušica se ponovo uključila iz studija i saopštila da se u Zadrugu uselilo 59 zadrugara, a da će prvih desetoro, koji su imali najbolji skor kada je reč o prolaženju kroz lavirint, imati tu priliku da biraju krevete.

05:38 - Poslednja grupa u nizu, koju čine Miljana Kulić, Lepi Mića, Stanija Dobrojević, Emilija Velimir, Nikola Todorović i Sale Glumac upravo se useljava u Belu kuću.

05:22 - U Zadruzi je došlo do žestoke svađe Marijane Zonjić i Matore, koja je nasela na njene provokacije.

05:17 - Vreme je i da se poslednja grupa zadrugara useli u Belu kuću!

05:13 - Posle Miljane, na samom kraju, Dušica Jakovljević predstavila je novu zadrugarku, koja već ima bogato rijaliti iskustvo. Reč je o popularnoj rijaliti zvezdi, čuvenoj Staniji Dobrojević! Ona ne ulazi sama, već sa svojim kućnim ljubimcem Pablom, koji će joj praviti društvo u Beloj kući.

05:11 - Posle Emilije, Dušica je predstavila novu-staru zadrugarku. Reč je o trećeplasiranoj zadrugarki iz prošle sezone, rijaliti zvezdi Miljani Kulić!

05:08 - Emilija Velimir iz Niša ima 22 godine, bavi se pevanjem, a poznaje i porodicu Kulić. U Zadruzi želi da ispromoviše sebe kao pevačicu, želi da dokaže sebi da "ona to može". Voli crne, muževne muškarce, ali seks pred kamerama ne želi. Poručuje da ima neke stvari da iznese o Kulićkama.

05:04 - Lepi Mića ulazi i u Zadrugu 5! Bavi se pevanjem dugo godina, a ima i zavidno rijaliti iskustvo. Razočarali su ga brojni zadrugari, koji su unazadili svoje živote nepromišljenim postupcima.

05:01 - Aleksandar Todorović, poznatiji kao Sale Glumac, dolazi iz Španije i jedva čeka da se useli u Zadrugu. Bavio se ranije glumom, kada je uživao veliku papularnost, a iza sebe ima čak tri braka. Sada je slobodan, a za sebe kaže da je romantičan i avanturista.

04:57 - Nikola Grujić novi je zadrugar. Bavi se pevanjem, a talenat je prepoznala njegova baka. Kaže da je impulsivan, da brzo plane, a siguran je u to da će druge veoma nervirati u Zadruzi. U rijaliti ulazi kao zauzet mladić, već osam godina je u vezi, a kaže da misli da ne postoji šansa da se u Zadruzi zaljubi.

04:48 - Osma grupa zadrugara ušla je u gondolu posle razgovora sa Ivanom Šopić, a sada će se pridružiti Milanu, Maci i ostalim zadrugarima.

04:39 - U Beloj kući u toku je rasprava oko toga sa kojom je zadrugarkom u karantinu Marko Osmakčić imao seks.

04:34 - Nova tura zadrugara, osma po redu, kreće u Zadrugu!

04:27 - Naredni učesnik jeste Filip Car, koji je uoči ulaska u studio imao svađu sa Sandijem Kojićem. Njih dvojica su odmah suočili argumente i mišljenja, i pred milionima gledalaca pokušali da razreše svoj konflikt.

Za sebe kaže da želi da ispravi neke stvari i kaže da je slobodan, te da nije sa Majom Marinković.

04:24 - Sandi Kojić iz Slovenije bavi se pevanjem, a nekada i glumom. Već je pobedio u jednom rijalitiju u Sloveniji, a priznaje i da je bio oženjen dve godine. Ima dete od tri godine. Voli slobodne devojke, koje su za, kako kaže, zezanje, a za sebe kaže da je spreman za sve.

04:20 - Peleš Vladimir iz Tuzle, bivši reprezentativac, za sebe kaže da je temperamentan, kao i to da ne voli dosadne ljude. Zna da kuva, veruje da će se snaći u rijalitiju, što se hrane tiče, a priznaje i da ima problem sa bivšom ženom i viđanjem deteta. Teško se zaljubljuje. Izdvojio je Dalilu Dragojević, sa kojom je imao avanturu za jednu noć, a kaže i da mu je pravila probleme.

04:16 - Vladana Zlatanović, bavi se plesom 15 godina, a nešto manje boksom. Hobi joj je astrologija. Kaže da ne trpi ljudsku glupost, a ne voli ni foliranje.

04:14 - Sandra Todić (21) iz Barajeva završila je Poljoprivrednu školu, ali i školu šminkanja. Za sebe kaže da se bavi svojim, a ne tuđim životom, a novac joj je glavni motiv za učešće u rijaltiju. Kaže da je pozitivna, uvek nasmejana, ali i konfliktna ličnost. Svoje stavove ne menja tako lako, a tvrdi i da je britka na jeziku. Zadrugarima je poručila da se čuvaju i ne otpočinju konflikte sa njom jer će, kako kaže, biti problema.

04:08 - Lorna Pratnemer takođe dolazi iz Hrvatske, a za sebe kaže da je dosta surova. Ne podnosi ljude koji od sebe prave žrtve. Uoči ulaska u Zadrugu prekinula je dugu vezu, a ne može da garantuje kako će se ponašati u Zadruzi. Sebi traži dominantnog muškarca, koji bi mogao da je prati, a seks pred kamerama ne želi.

04:05 - Ante Baždarić dolazi iz Splita, a već ima iskustvo iz jednog tamošnjeg rijaliti šou programa. Za sebe kaže da je duhovita, zabavna osoba, a u rijaliti ulazi kao slobodan momak, koji je otvoren za sve opcije!

03:53 - Usledila je nova rasprava u Beloj kući, i to između Sandre Čaprić i Stefana Mihića, i to oko dešavanja u karantinu.

03:50- Posle razgovora u studiju, sedma grupa zadrugara uputila se ka novom delu, gde će ih Ivana Šopić ispratiti u gondolu kojom će se dovesti do starog dela Zadruge. Tamo ih čekaju Milan i Maca, ali i zadrugari koji su se prethodno uselili.

03:48 - MC Isko iz Bosne i Hercegovine takođe se ove noći useljava u Zadrugu! Kaže da zna brzo da plane, da nije osoba koja bi tek tako ulazila u konflikte i tuče. U Zadruzi ne bi voleo da pogazi svoju reč, pogotovo jer ima verenicu.

03:44 - Sandra Bajić, poznatija kao MC Aleks, bila je svojevremeno, u prvoj sezoni, učesnica Zadruge, a sada ulazi u petu sezonu. Raduje se što će u Zadruzi videti Matoru, sa kojim je bila prisna, a nada se da će ove godine osvojiti neku nagradu.

03:40 - Bane Đokić (33), bivši je učesnik Farme, a sada ulazi u Zadrugu. U javnosti je poznat i kao bivši PR Tanje Savić. Ostavlja mogućnost da se u rijalitiju zaljubi, a ne voli, kako kaže, štrokave ljude. Njegova porodica drži čuveno etno selo u kom su se tokom leta viđali zadrugari, a uskoro će uploviti i u muzičke vode.

03:36 - Posle Sandre, gledaocima se predstavio Petar Vasić iz Valjeva. Bavi se muzikom, a za sebe kaže da je emotivan i tvrdoglav. Rano je ostao bez majke i živi sa ocem, a muzika mu je pomogla da se izdigne iz nezavidnih životnih situacija. Ne voli sujetne ljute, a najiritantniji mu je Lepi Mića. Otvoren je za ljubav u Zadruzi.

03:30 - Vreme je za narednu grupu zadrugara! Sandra Rešić, pevačica i bivša zadrugarka, vraća se u Zadrugu! Kaže da će ove godine promeniti odnos prema ljudima, jer je bila previše srčana, a svojom najvećom greškom smatra svoju povezanost sa Tarom i Ša!

03:11- Nakon razgovora u studiju, šesta grupa zadrugara uputila se ka novom delu, gde će ih Ivana Šopić ispratiti u gondolu kojom će se dovesti do starog dela Zadruge. Tamo ih čekaju Milan i Maca, ali i zadrugari koji su se prethodno uselili.

03:09 - Modna dizajnerka i atraktivna brineta nova je učesnica Zadruge. Radila je u inostranstvu, kako bi ostvarila svoj san. Nada se superfinalu i, kako kaže, nikoga se ne plaši. Nova zadrugarka je Nevena Savić!

03:04 - Marko Osmakčić ulazi u Zadrugu! Željan je novih iskustava, ali i skandala, što ne krije! Za sebe kaže da je nestrpljiv, da ne voli pogrešne ljude, koji zabijaju noževe u leđa, što ne gotivi. Slobodan je, voli visoke, duhovite i inteligentne devojke.

03:00 - Dino Dizdarević, fudbaler iz Bosne i Hercegovine, novi je učesnik Zadruge! Za sebe kaže da je lud, šarmantan, da ga žene vole, a da je verenicu ostavio posle četiri godine jer je saznao da ga je prevarila. Ostavlja mogućnost da se zaljubi u Zadruzi.

02:56 - Krstović Stefan, menadžer iz Podgorice, novi je učesnik Zadruge. Kaže da je do nedavno imao dugu vezu, koja se okončala njegovom krivicom, a da je po prirodi težak i ljubomoran. Neće dati na sebe ukoliko ga neko bude dirao i vređao ili pominjao porodicu. Zadrugarima poručuje da ga zaobilaze u širokom luku.

02:53 - Magdalena Milinčić ima 21 godinu, iz Beograda je, bavi se modelingom i postaje nova učesnica Zadruge! Odrasla je sa majkom, budući da ju je otac napustio, o čemu je govorila u profilu, a tek će otvoriti dušu za crnim stolom. Za novu ljubav je otvorena, voli izlaske, međutim poroke nema.

02:48 - Posle treće sezone, u kojoj je dogurao do samog kraja, u petu sezonu vraća se Mateja Matijević, bivši dečko Tare Simov! Ima 25 godina, dolazi iz Pančeva i kaže da je otvoren za novu ljubav u rijalitiju. O Tari ne želi da kaže ni reči, a ovaj put želi da pomeri granice i testira sebe.

02:42 - Posle Stefana, zadrugarima se predstavila Mia Jovanović iz Nikšića, koja je odrasla u Dubaiju. Za sebe kaže da je živčana, da voli da se inati, ali i da ne voli glupe ljude. Do sada je imala kratke veze, a momci su je ostavljali jer je, kako kaže, "malo luda". Inače, studira medicinu u Milanu.

02:39 - Vreme je za novu grupu zadrugara! Stefan Mihić, koji se bavi ugostiteljstvom, inače je iz Beograda, a narednih meseci živeće u Šimanovcima! Najduža veza trajala mu je godinu i po dana, a kako kaže, bivša devojka je kriva za raskid. Kaže da je otvoren za seksualni odnos u Zadruzi, ali nema određen tip devojke. Najbitnije mu je da ga privuče i zadrži, a to najlakše može osmehom i očima.

02:33 - Peta grupa učesnika Zadruge stigla je u stari deo Zadruge gde ih je dočekao Milan Milošević, koji se potom uputio sa njima u Belu kuću.

02:25 - Peta grupa zadrugara prolazi kroz portal, gde ih dočekuje voditeljka Ivana Šopić, koja će ih nakon razgovora poslati kod Milana i Mace u Belu kuću.

02:15 - Vreme je i da se peta grupa zadrugara uputi ka Zadruzi!

02:13 - Nakon što se Olga predstavila gledaocima, došao je trenutak i za naredni profil. Svetloslav Stevanović Limeni, fudbalski trener, rešio je da uđe u Zadrugu, gde želi da motiviše mlade da se bave sportom, a ne da vreme provode u izlascima. Ne pije, ne puši, ima 73 godine.

02:06 - Olga Margitić iz Beograda, sa Zvezdare, po zanimanju je komunikolog, a dobila je priliku da učestvuje u Zadruzi. Kaže da je u vezama normalna, ne traži previše, već samo ljubav, poštovanje i poverenje. Slaba tačka joj je porodica, a kada je reč o vezi u zadruzi kaže:"Nikad ne reci nikad". Poznaje Sandru Rešić, sa kojom je studirala, dok je sa Karićem išla u osnovnu školu.

02:03 - Ana Spasojević (27) iz Jagodine, bivša teniserka, nova je učesnica Zadruge 5! Tenisom se bavila 11 godina, a u rijaliti ulazi zbog novca. Sebe opisuje kao iskrenu, impulsivnu, nekog ko ima kratak fitilj. Nedavno je stavila tačku na emotivnu vezu koja je pukla zbog njenog ulaska u Zadrugu.

01:58 - Posle Marijane Zonjić, zadrugarima se predstavio Davor Lazić iz Slovenije, koji je istakao da je polubrat Darka Lazića. Tako, priznao je da mu smeta kada ga upoređuju sa poznatim folkerom, a u rijaliti ulazi kao slobodan mladić.

Na Dušičinu konstataciju da je Darko demantovao da mu je Davor brat, on je istakao da su on i pevač imali interni dogovor da su polubraća, što je osvanulo u medijima, a u međuvremenu su saznali da su zaista rođaci.

01:52 - Nakon Saše Luksa, gledaocima se pojavila i stara-nova zadrugarka, pevačica Marijana Zonjić! Kako kaže, o bivšima sve najbolje, a što se zadrugara tiče, poručuje da se naoštrila i da može da ide sama protiv svih.

01:48 - Nakon što se Vampirica koja je, inače, rodom iz Splita, predstavila Dušici i gledaocima Zadruge, došao je trenutak da pogledamo naredni profil. Novi zadrugar je Saša Cvetković Luks, koji obožava žurke. Iz Smedereva je, a dugo je u Beogradu i kako kaže, ide na pobedu! On je šokirao sve u studiju kada je priznao da je sa Deniz Dejm bio u WC-u, gde mu je dala svoje gaćice.

01:39 - Došao je trenutak da se gledaocima predstavi i peta grupa zadrugara, koja će se useliti u Zadrugu! Prva među njima predstavila se Olja Ajnfalt, poznatija kao Vampirica! Ona je u studiju priznala da planira da "povampiri Lepog Miću".

01:32 - Četvrta grupa zadrugara porazgovarala je s voditeljkom Ivanom Šopić, a potom se gondolom dovezla do doka, gde ih je dočekao Milan Milošević.

01:18 - Nakon što je nova grupa zadrugara porazgovarala u studiju sa Dušicom Jakovljević, ona ih je ispratila iz studija. Novi zadrugari proći će kroz portal u novom delu, gde će ih dočekati Ivana Šopić, a zatim se pridružuju Milanu, Maci i zadrugarima koji su se već uselili.

01:10 - Miki Đuričić proćaskao je sa Dušicom i zadrugarima u studiju, a onda je došao trenutak da se gledaocima predstavi nova-stara zadrugarka! Reč je o velikoj muzičkoj zvezdi Tanji Jovićević, inače nekadašnjoj učesnici prve Zadruge.

01:04 - Posle Đoleta Kralja, usledio je profil velike rijaliti zvezde Mikija Đuričića! Nedugo nakon ženidbe i prvog rođendana svoje ćerke Dunje, Miki je rešio da se vrati u Zadrugu!

01:00 - Nakon što je Bane Čolak porazgovarao sa Dušicom Jakovljević, došao je trenutak da gledaoci upoznaju i narednog zadrugara! Reč je o novom licu - u pitanju je Đorđe Nikolić, koji je na Instagramu poznat kao Đole Kralj! On je frizer iz Novog Sada, ima 32 godine, želi da se ispromoviše i uspe i u svetu muzike.

00:55 - Bane Čolak ulazi u Zadrugu 5! Inače je iz Užica, ali Šimanovce smatra svojom drugom kućom. Za sebe kaže da je previše pažnje pružio nekim ljudima, a da se ispostavilo da to nisu bila prava prijateljstva. Kako kaže, sebi ne bi oprostio kada bi se u Zadruzi zaljubio i bio sa nekom devojkom.

00:52 - MC Damiro se po treći put vraća u Zadrugu! Za sebe kaže da nije švaler, ali da postoji šansa da se u Zadruzi zaljubi i ima seks!

00:48 - Nova učesnica Zadruge jeste pevačica Sandra Čaprić! Kaže da ne voli lažove i folirante, u Zadrugu ulazi da širi ljubav, ali i da unapredi svoju muzičku karijeru. Sandra se u studiju pojavila sa lentom na kojoj piše "pobednica Zadruge 5", te je Dušica zaključila da zadrugarka "puca na visoko".

00:47 - Zadrugari su se uselili u Belu kuću, a Marko Janjušević Janjuš odmah bacio oko na Deniz Dejm, kojoj je proveravao da li ima gaćice.

00:41 - Treća grupa zadrugara proćaskala je sa Ivanom Šopić, a potom se uputila gondolom ka doku, gde ih čeka Milan Milošević.

00:30 - U međuvremenu, u Beloj kući raspravljaju se Irma i Aleksandra Subotić.

Nije znala da čita, ja sam je terala da čita jer sam provalila njen nivo obrazovanja! Nije joj dobro, izmerite joj pritisak! Ona je rekla ko je i šta je, pokazala je nivo kada mi je zapretila kada sam je pitala šta će ovde, jer tek se porodila - istakla je Irma na Aleksandrin račun.

00:26 - Nakon što je Matora proćaskala sa Dušicom u studiju, voditeljka je novu, treću po redu grupu zadrugara ispratila ka novom delu Zadruge, odakle će se, posle razgovora sa Ivanom Šopić, gondolom prevesti do starog dela zadruge gde će ih dočekati Milan i Maca.

00:21 - Još jedan veliki "kambek" usledio je nakon predstavljanja Viktorije Mitrović! U petu sezonu Zadruge opet ulazi poznata rijaliti zvezda Jovana Tomić Matora! Kaže da ima devojku koja joj je privukla pažnju, ali da u rijaliti ulazi kao slobodna.

00:13 - Viktorija Mitrović iz Kragujevca nova je učesnica Zadruge, koja kaže da će "biti svega", ali da ne bi volela da joj se dogodi seks pred kamerama! Za sebe kaže da je prgava, a kada je emotivni status u pitanju, slobodna je.

00:03 - Kontroverzna Deniz Dejm, Onlyfans performer iz Slovenije, nova je učesnica Zadruge!

- Tu sam da pravim najveći svetski šoubiznis - obećala je ona na početku razgovora sa Dušicom, međutim nije želela da odgovori na spekulacije i otkrije da li je ili nije rođena kao muškarac.

00:00 - Nakon Aleksandrovog profila, a potom i razgovora u studiju sa Dušicom, prikazan je profil nove zadrugarke Milane Šarac! Istakla je da je slobodna, da nije u vezi, a bavi se klabingom i modelingom.

23:55 - Aleksandar Bogunović Zverka, ugostitelj iz Beograda, novi je učesnik Zadruge!

23:50 - Dok su zadrugari prolazili kroz lavirint, Dušica je objavila da je vreme da pogledamo naredne profile i narednu, treću grupu takmičara. Prvi u novom nizu bio je Fran Pujas, učesnik iz prethodne sezone! Fran je u razgovoru sa Dušicom priznao da sa Paulom nema nikakav kontakt, a takođe demantovao je da je u vezi sa pevačicom Elenom Kitić.

23:41 - Druga grupa zadrugara je prošla kroz portal, gde ih je na izlazu dočekala voditeljka Ivana Šopić, a potom su ušli u gondolu kojom su se uputili ka Beloj kući.

23:26 - Dok su se novi zadrugari uputili ka Beloj kući, unutra je već došlo do rata Dalile Dragojević i Stefana Karića oko sukoba koji vuku iz treće Zadruge, kada se šuškalo da je Dalila, inače udata za Dejana Dragojevića, bacila oko na Karića.

23:19 - Zoki Šumadinac šokirao je voditeljku Dušicu Jakovljević kada joj je iznenada rekao da ipak ne želi da učestvuje u Zadruzi.

Izvinjavam se i tebi i produkciji, ali ja sam doneo neku drugu odluku. Doneo sam odluku da napustim ovo - rekao je Zoki, a potom Dušici rekao da se šalio i izazvao smehotres u studiju, nakon čega se druga grupa zadrugara uputila ka Zadruzi.

23:12 - Posle Anđele, usledilo je naredno predstavljanje novog zadrugara. Reč je o popularnom, bivšem učesniku Zadruge Zoranu Zokiju Šumadincu, koji se u petoj sezoni vraća u Belu kuću!

23:06 - Anđela Đuričić nova je učesnica Zadruge! Kako kaže, tu je zbog novca, novih iskustava, ali i poslovnih prilika!

23:02 - Ivan Radosavljević, vaterpolista koji dolazi sa Banjice, iz Beograda, novi je učesnik Zadruge koji se predstavio gledaocima!

22:56 - Vanja Rašova je nova zadrugarka! Dolazi iz Nemačke, gde ima svoj kozmetički studio, a istakla je takođe da je otvorena za ozbiljnu vezu.

22:51 - Aleksandra Kostadinović, pevačica, nova je učesnica Zadruge 5 koja, kako kaže, u rijaliti ulazi zbog promocije i svoje karijere.

22:44 - Usledio je profil nove zadrugarke - reč je o popularnoj rijaliti zvezdi Aleksandri Subotić, koja se vraća u petu sezonu Zadruge!

- Ona je propala pevačica i švalerka, to su propale persone koje se nadaju tome da će postati popularne. Ona je moj fan - komentarisala je Aleksandra Irmu.

22:37 - Vreme je da se gledaocima predstavi naredna grupa zadrugara, a prvi profil jeste onaj u kom je utiske o novoj sezoni, ali i poršlom učešću podelio Mensur Ajdarpašić!

22:30 - Dalila Dragojević otišla je do Dragana Marinkovića Mace, koji ju je uputio ka lavirintu uz obrazloženje da će oni zadrugari koji prvi budu prošli kroz isti i imali najbrže vreme imati prednost kada je reč o krevetima za spavanje!

22:27 - Voditelj Milan Milošević dočekao je nove zadrugare na doku, a potom ih sproveo do Bele kuće, čiji ih je novi, osveženi enterijer doslovno bez daha!

22:24 - Nakon što su porazgovarali sa Ivanom Šopić, učesnici iz prve grupe zadrugara ušli su u gondolu, kojom su nastavili svoj put ka Beloj kući.

22:17 - Prva grupa zadrugara dovezla se oldtajmerima u novi deo Zadruge, a zatim je svako od njih prošao kroz čuveni portal, gde ih je na Pink karpetu dočekala Ivana Šopić.

22:11 - Došlo je vreme da prva grupa zadrugara krene u Zadrugu!

22:05 - Profil novog zadrugara uneo je totalnu pometnju u Šimanovcima, ali i među milionima gledalaca širom regiona! U Zadrugu 5 vraća se Stefan Karić! Stefan se javio svim zadrugarima u studiju, međutim Dalila i Dejan nisu hteli da mu pruže ruku.

22:04 - Irma i Dalila su se non-stop provocirale u studiju, a potom svoj stari, davnašnji sukob iznele pred milionima gledalaca.

21:54 - Sanja Grujić nova je učesnica Zadruge! Zubni je tehničar, iz Sremske Mitrovice, i za sebe kaže da je često upoređuju sa Tamarom Đurić. Ona se pridružila drugim zadrugarima u studiju, predstavila se svima, a potom je ponovo došlo do žestoke rasprave Dalile i Irme!

21:53 - Nakon rasprave sa Janjušem, Irma je otpočela i verbalni duel sa Dalilom Dragojević.

21:49 - Odmah nakon profila, u studio je u gala toaleti ušetala Irma, koja se nije rukovala ni sa jednim zadrugarom u studiju, već samo sa voditeljkom. Odmah je potom istakla da ne voli Janjuša, za koga smatra da je u novu sezonu "došao da se opere".

21:47 - Nakon Miličinog, usledio je profil nove zadrugarke - reč je o atraktivnoj Irma Sejranić koja, inače, od ranije ima neraščišćene račune sa Dalilom Dragojević!

21:41 - Milica Veselinović iz Varvarina nova je učesnica Zadruge! Za sebe kaže da je histerična, da previše veruje ljudima, ali i da je uvek bila samostalna.

21:34 - Vreme je da gledaoci upoznaju novog učesnika Zadruge! Reč je o popularnom rijaliti igraču Marku Janjuševiću Janjušu, koji se na velika vrata vraća u Belu kuću!

- Daće Bog da budem kakav sam bio, da me ne interesuju druge priče, da nađem svoju zanimaciju. Sam sebe krivim i ne mogu oprostiti sebi neke stvari, trudiću se da popravim one stvari koje su bile loše i verujem da ću to uraditi - rekao je Janjuš, koji je progovorio o pomirenju sa bivšom suprugom Enom:

- Dosta stvari treba da ispravim u životu da bi se te stvari zaboravile. Mojoj ženi nije lako, za to sam ja kriv. Imamo odličan odnos, sa Krunom sam proveo celo leto, nisam se odvajao od nje.

21:30 - Nakon Dalilinog profila, prikazan je i profil drugog učesnika Zadruge 5 - Dalilinog supruga Dejana Dragojevića, koji se zajedno sa njom useljava ove noći u Belu kuću!

21:29 - "Biće tamo pakleno. Svi takmičari novi, koji ne znaju šta ih čeka, bude im najteže u trenutku. Od same sebe jedino imam strah, ali ovako da se plašim nekoga, ne. Ti ljudi koji hoće da se kače, nekome ću dozvoliti, nekome ne" - istakla je Dalila.

21:24 - Vreme je da gledaoci upoznaju prvu grupu zadrugara koji će se useliti u Belu kuću! Led je probila Dalila Dragojević, čiji je profil prvi prikazan ove noći. Dalila je sve gledaoce iznenadila svojom ekstravagantnom odevnom kombinacijom.

21:20 - Večerašnji program biće obogaćen i brojnim, spektakularnim plesnim tačkama, a prva u nizu za večeras gledaoce je ostavila bez daha.

21:14 - Ceremonija početka Zadruge 5 obogaćen je i defileom karnevalskih učesnika.

21:08 - Nakon vožnje gondolom, Željko Mitrović je istakao:"Napravili smo nekoliko novih objekata, da lakše prezimimo zimu i imamo dovoljno prostora za zimske igrice".

- Ljudi će biti iznenađeni kastingom, novim konceptom, jer će Zadruga biti vedrija, sa malo više duha - istakao je on, a potom dodao:

Prezadovoljna sam rezultatima, dospeli smo na listu prvih 100 kanala na Jutjubu. Od 40 miliona kanala koji postoje na planeti, uspeli smo da se probijemo iz relativno male zemlje u prvih 100, na svetskoj listi Jutjub kanala. Ova Zadruga je posebna po mnogo stvari, imali smo više od 20.000 zahteva i molbi od potencijalnih zadrugara ovog leta. Kapaciteti su oko 40 igrača, ali smo primili 60, ne znam gde će svi spavati, ali se nadam da će se snaći. Ubeđen sam i čvrsto verujem da će ovo biti vrhunski šou program, petica će biti bolja od sve četiri sezone! Zadruga 5 može da počne!

21:03 - Nova sezona "Zadruge" počinje tradicionalno, kao i svaka prethodna - Željko Mitrović, vlasnik i direktor TV Pink, krenuo je u vožnju gondolom sa Ognjenom Amidžićem i prošlogodišnjom pobednicom Nadicom Zeljković.

21:01 - Gledaoce je na samom početku pozdravila voditeljka Dušica Jakovljević, koja je oduševila sve gledaoce svojim stajlingom!

- Koji su to novi delovi Zadruge, šta će se tamo dešavati, kako će se snaći novi, ali i stari zadrugari, ostaje da vidimo - zaintrigirala je gledaoce Dušica, koja je takođe dodala da nikada nije bilo toliko iskusnih igrača, ali i novih, koji su "gladni slave, pažnje, ali i toga da se na sebi svojstvene načine pokažu u Zadruzi".

21:00 - Zvanično počinje spektakularno otvaranje pete "Zadruge"! Večeras će se u Belu kuću useliti novi zadrugari, čije ćemo živote pred budnim okom mnoštva kamera pratiti idućih deset meseci,

