ŽESTOKI RAT U BELOJ KUĆI! Irma i Aleksandra Subotić ne prestaju sa svađom, ljuta rivalka je PONIZILA ZA SVE PARE (IZ MINUTA U MINUT)

Nova, dugo iščekivana, peta sezona rijaltiija "Zadruga" upravo počinje na TV Pink! Pratite direktan prenos iz Šimanovaca!

00:41 - Treća grupa zadrugara proćaskala je sa Ivanom Šopić, a potom se uputila gondolom ka doku, gde ih čeka Milan Milošević.

00:30 - U međuvremenu, u Beloj kući raspravljaju se Irma i Aleksandra Subotić.

Nije znala da čita, ja sam je terala da čita jer sam provalila njen nivo obrazovanja! Nije joj dobro, izmerite joj pritisak! Ona je rekla ko je i šta je, pokazala je nivo kada mi je zapretila kada sam je pitala šta će ovde, jer tek se porodila - istakla je Irma na Aleksandrin račun.

00:26 - Nakon što je Matora proćaskala sa Dušicom u studiju, voditeljka je novu, treću po redu grupu zadrugara ispratila ka novom delu Zadruge, odakle će se, posle razgovora sa Ivanom Šopić, gondolom prevesti do starog dela zadruge gde će ih dočekati Milan i Maca.

00:21 - Još jedan veliki "kambek" usledio je nakon predstavljanja Viktorije Mitrović! U petu sezonu Zadruge opet ulazi poznata rijaliti zvezda Jovana Tomić Matora! Kaže da ima devojku koja joj je privukla pažnju, ali da u rijaliti ulazi kao slobodna.

00:13 - Viktorija Mitrović iz Kragujevca nova je učesnica Zadruge, koja kaže da će "biti svega", ali da ne bi volela da joj se dogodi seks pred kamerama! Za sebe kaže da je prgava, a kada je emotivni status u pitanju, slobodna je.

00:03 - Kontroverzna Deniz Dejm, Onlyfans performer iz Slovenije, nova je učesnica Zadruge!

- Tu sam da pravim najveći svetski šoubiznis - obećala je ona na početku razgovora sa Dušicom, međutim nije želela da odgovori na spekulacije i otkrije da li je ili nije rođena kao muškarac.

00:00 - Nakon Aleksandrovog profila, a potom i razgovora u studiju sa Dušicom, prikazan je profil nove zadrugarke Milane Šarac! Istakla je da je slobodna, da nije u vezi, a bavi se klabingom i modelingom.

23:55 - Aleksandar Bogunović Zverka, ugostitelj iz Beograda, novi je učesnik Zadruge!

23:50 - Dok su zadrugari prolazili kroz lavirint, Dušica je objavila da je vreme da pogledamo naredne profile i narednu, treću grupu takmičara. Prvi u novom nizu bio je Fran Pujas, učesnik iz prethodne sezone! Fran je u razgovoru sa Dušicom priznao da sa Paulom nema nikakav kontakt, a takođe demantovao je da je u vezi sa pevačicom Elenom Kitić.

23:41 - Druga grupa zadrugara je prošla kroz portal, gde ih je na izlazu dočekala voditeljka Ivana Šopić, a potom su ušli u gondolu kojom su se uputili ka Beloj kući.

23:26 - Dok su se novi zadrugari uputili ka Beloj kući, unutra je već došlo do rata Dalile Dragojević i Stefana Karića oko sukoba koji vuku iz treće Zadruge, kada se šuškalo da je Dalila, inače udata za Dejana Dragojevića, bacila oko na Karića.

23:19 - Zoki Šumadinac šokirao je voditeljku Dušicu Jakovljević kada joj je iznenada rekao da ipak ne želi da učestvuje u Zadruzi.

Izvinjavam se i tebi i produkciji, ali ja sam doneo neku drugu odluku. Doneo sam odluku da napustim ovo - rekao je Zoki, a potom Dušici rekao da se šalio i izazvao smehotres u studiju, nakon čega se druga grupa zadrugara uputila ka Zadruzi.

23:12 - Posle Anđele, usledilo je naredno predstavljanje novog zadrugara. Reč je o popularnom, bivšem učesniku Zadruge Zoranu Zokiju Šumadincu, koji se u petoj sezoni vraća u Belu kuću!

23:06 - Anđela Đuričić nova je učesnica Zadruge! Kako kaže, tu je zbog novca, novih iskustava, ali i poslovnih prilika!

23:02 - Ivan Radosavljević, vaterpolista koji dolazi sa Banjice, iz Beograda, novi je učesnik Zadruge koji se predstavio gledaocima!

22:56 - Vanja Rašova je nova zadrugarka! Dolazi iz Nemačke, gde ima svoj kozmetički studio, a istakla je takođe da je otvorena za ozbiljnu vezu.

22:51 - Aleksandra Kostadinović, pevačica, nova je učesnica Zadruge 5 koja, kako kaže, u rijaliti ulazi zbog promocije i svoje karijere.

22:44 - Usledio je profil nove zadrugarke - reč je o popularnoj rijaliti zvezdi Aleksandri Subotić, koja se vraća u petu sezonu Zadruge!

- Ona je propala pevačica i švalerka, to su propale persone koje se nadaju tome da će postati popularne. Ona je moj fan - komentarisala je Aleksandra Irmu.

22:37 - Vreme je da se gledaocima predstavi naredna grupa zadrugara, a prvi profil jeste onaj u kom je utiske o novoj sezoni, ali i poršlom učešću podelio Mensur Ajdarpašić!

22:30 - Dalila Dragojević otišla je do Dragana Marinkovića Mace, koji ju je uputio ka lavirintu uz obrazloženje da će oni zadrugari koji prvi budu prošli kroz isti i imali najbrže vreme imati prednost kada je reč o krevetima za spavanje!

22:27 - Voditelj Milan Milošević dočekao je nove zadrugare na doku, a potom ih sproveo do Bele kuće, čiji ih je novi, osveženi enterijer doslovno bez daha!

22:24 - Nakon što su porazgovarali sa Ivanom Šopić, učesnici iz prve grupe zadrugara ušli su u gondolu, kojom su nastavili svoj put ka Beloj kući.

22:17 - Prva grupa zadrugara dovezla se oldtajmerima u novi deo Zadruge, a zatim je svako od njih prošao kroz čuveni portal, gde ih je na Pink karpetu dočekala Ivana Šopić.

22:11 - Došlo je vreme da prva grupa zadrugara krene u Zadrugu!

22:05 - Profil novog zadrugara uneo je totalnu pometnju u Šimanovcima, ali i među milionima gledalaca širom regiona! U Zadrugu 5 vraća se Stefan Karić! Stefan se javio svim zadrugarima u studiju, međutim Dalila i Dejan nisu hteli da mu pruže ruku.

22:04 - Irma i Dalila su se non-stop provocirale u studiju, a potom svoj stari, davnašnji sukob iznele pred milionima gledalaca.

21:54 - Sanja Grujić nova je učesnica Zadruge! Zubni je tehničar, iz Sremske Mitrovice, i za sebe kaže da je često upoređuju sa Tamarom Đurić. Ona se pridružila drugim zadrugarima u studiju, predstavila se svima, a potom je ponovo došlo do žestoke rasprave Dalile i Irme!

21:53 - Nakon rasprave sa Janjušem, Irma je otpočela i verbalni duel sa Dalilom Dragojević.

21:49 - Odmah nakon profila, u studio je u gala toaleti ušetala Irma, koja se nije rukovala ni sa jednim zadrugarom u studiju, već samo sa voditeljkom. Odmah je potom istakla da ne voli Janjuša, za koga smatra da je u novu sezonu "došao da se opere".

21:47 - Nakon Miličinog, usledio je profil nove zadrugarke - reč je o atraktivnoj Irma Sejranić koja, inače, od ranije ima neraščišćene račune sa Dalilom Dragojević!

21:41 - Milica Veselinović iz Varvarina nova je učesnica Zadruge! Za sebe kaže da je histerična, da previše veruje ljudima, ali i da je uvek bila samostalna.

21:34 - Vreme je da gledaoci upoznaju novog učesnika Zadruge! Reč je o popularnom rijaliti igraču Marku Janjuševiću Janjušu, koji se na velika vrata vraća u Belu kuću!

- Daće Bog da budem kakav sam bio, da me ne interesuju druge priče, da nađem svoju zanimaciju. Sam sebe krivim i ne mogu oprostiti sebi neke stvari, trudiću se da popravim one stvari koje su bile loše i verujem da ću to uraditi - rekao je Janjuš, koji je progovorio o pomirenju sa bivšom suprugom Enom:

- Dosta stvari treba da ispravim u životu da bi se te stvari zaboravile. Mojoj ženi nije lako, za to sam ja kriv. Imamo odličan odnos, sa Krunom sam proveo celo leto, nisam se odvajao od nje.

21:30 - Nakon Dalilinog profila, prikazan je i profil drugog učesnika Zadruge 5 - Dalilinog supruga Dejana Dragojevića, koji se zajedno sa njom useljava ove noći u Belu kuću!

21:29 - "Biće tamo pakleno. Svi takmičari novi, koji ne znaju šta ih čeka, bude im najteže u trenutku. Od same sebe jedino imam strah, ali ovako da se plašim nekoga, ne. Ti ljudi koji hoće da se kače, nekome ću dozvoliti, nekome ne" - istakla je Dalila.

21:24 - Vreme je da gledaoci upoznaju prvu grupu zadrugara koji će se useliti u Belu kuću! Led je probila Dalila Dragojević, čiji je profil prvi prikazan ove noći. Dalila je sve gledaoce iznenadila svojom ekstravagantnom odevnom kombinacijom.

21:20 - Večerašnji program biće obogaćen i brojnim, spektakularnim plesnim tačkama, a prva u nizu za večeras gledaoce je ostavila bez daha.

21:14 - Ceremonija početka Zadruge 5 obogaćen je i defileom karnevalskih učesnika.

21:08 - Nakon vožnje gondolom, Željko Mitrović je istakao:"Napravili smo nekoliko novih objekata, da lakše prezimimo zimu i imamo dovoljno prostora za zimske igrice".

- Ljudi će biti iznenađeni kastingom, novim konceptom, jer će Zadruga biti vedrija, sa malo više duha - istakao je on, a potom dodao:

Prezadovoljna sam rezultatima, dospeli smo na listu prvih 100 kanala na Jutjubu. Od 40 miliona kanala koji postoje na planeti, uspeli smo da se probijemo iz relativno male zemlje u prvih 100, na svetskoj listi Jutjub kanala. Ova Zadruga je posebna po mnogo stvari, imali smo više od 20.000 zahteva i molbi od potencijalnih zadrugara ovog leta. Kapaciteti su oko 40 igrača, ali smo primili 60, ne znam gde će svi spavati, ali se nadam da će se snaći. Ubeđen sam i čvrsto verujem da će ovo biti vrhunski šou program, petica će biti bolja od sve četiri sezone! Zadruga 5 može da počne!

21:03 - Nova sezona "Zadruge" počinje tradicionalno, kao i svaka prethodna - Željko Mitrović, vlasnik i direktor TV Pink, krenuo je u vožnju gondolom sa Ognjenom Amidžićem i prošlogodišnjom pobednicom Nadicom Zeljković.

21:01 - Gledaoce je na samom početku pozdravila voditeljka Dušica Jakovljević, koja je oduševila sve gledaoce svojim stajlingom!

- Koji su to novi delovi Zadruge, šta će se tamo dešavati, kako će se snaći novi, ali i stari zadrugari, ostaje da vidimo - zaintrigirala je gledaoce Dušica, koja je takođe dodala da nikada nije bilo toliko iskusnih igrača, ali i novih, koji su "gladni slave, pažnje, ali i toga da se na sebi svojstvene načine pokažu u Zadruzi".

21:00 - Zvanično počinje spektakularno otvaranje pete "Zadruge"! Večeras će se u Belu kuću useliti novi zadrugari, čije ćemo živote pred budnim okom mnoštva kamera pratiti idućih deset meseci,

