IPAK NIJE DOŠLO DO POMIRENJA?! Car se pridružio Janjušu u kući, svi jedva čekali njihovo SUOČAVANJE! (VIDEO)

Da li će ponovo postati najbolji prijatelji?

Osma grupa zadrugara pristigla je na imanje, a zatim se uputila ka Beloj kući, gde će se susresti sa cimerima, koji već uveliko vode svoje "ratove". Milan Milošević im je poželeo dobrodošlicu i najavio im neviđenu zabavu, ali i mnogobrojne izazove.

Svi su jedva čekali da vide susret Filipa Cara i Marka Janjuševića Janjuša, iako je Car rekao da je došlo i do pomirenja, međutim, to se u Beloj kući nije odmah dogodilo, jer je Car imao šansu da se izbori za krevet, a on se nije najbolje snašao u lavirintu.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. I.