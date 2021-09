Poznata folk pevačica Rada Manojlović nikada nije krila koliko je vezana za svoje rodno selo Četereže. Kad joj poslovne obaveze to dozvole, pevačica često provodi slobodno vreme u kući sagrađenoj od novca koji je zarađivala godinama.

Ekipa Kurira posetila je ovo malo selo, koje se nalazi na sat vremena vožnje od Beograda. Tamo su naišli na baka Radu, koja živi tik uz ogradu Manojlovićevih. Od nje su saznali da joj je pevačica, ni manje ni više, nego - unuka.

Dolazili su stalno na kafu, samo čujem Harija kako me zove i kaže: "Hajde, baba Rado, da jednu rakiju popijemo!" Rekla sam mu da ne mogu, jer pijem lekove (smeh). Voli da zapeva ona i tu po kraju, čula sam da je bila skoro na nekoj svadbi u Porodinu, voli, šta će, to je njen kraj sve - ispričala nam je na početku ljubazna baka.

Iako se u medijima spekulisalo da Radin otac Rade nije prihvatio Harisa i da mu se ne dopada ćerkin izbor, baka Rada tvrdi da te priče nisu istinite.

- Znam za te priče, ali nije to baš tako. Ako ga Rada voli, ne može Rade da ga mrzi. Ne meša se on u njene izbore, dobra su deca, ali eto... Rade želi da se ona uda što pre, da ima neko detence, unuče, ali Rajka sve čeka nešto. Sad je u Bosni kod njega - dodaje rođaka Manojlovićevih.

Baka se prisetila i najtežeg perioda iz Radinog detinjstva, kada joj je majka preminula od teške bolesti.

- Rada je bila odličan đak. Kad im je majka umrla, to je sve poremetilo za ceo život, nije to lako, dok je gledala majku kako joj je umirala u bolnici. Teška bolest, mlada je umrla, namučila se - prisetila se Rada.

Iako mu je ćerka poznata pevačica, njen otac i maćeha se ne libe da pazarnim danima prodaju po lokalnim pijacama.

- Kakvo imanje je ona prodala? To imanje je njen otac kupio od mene, ja sam prodavala svoje imanje. Ni ar zemlje ona nije prodala, pričala je ona da je kriza i da je kupovala, a da sad mora da prodaje jer nema šta da jede, ali nije ništa od toga uradila. Rade sad obrađuje tu zemlju, sve je ostalo u familiji. S Radetom tu živi i supruga Suzana, Radina maćeha. Mnogo dobra žena, vredna, super se svi slažu.

Dok je trajala korona, Rada nije imala šta da jede, maćeha joj je slala pakete za jelo u Beograd i Maji u Požarevac. Sad želi stan da kupi, neće više da iznajmljuje, rekla mi je da svaki dinar sad čuva da kupi stan. Rade i njegova žena rade po pijacama, četvrtkom u Žabarima, subotom u Aleksandrovcu, nedeljom u Simićevu. Prodaju toalet-papir, kozmetiku, kalendare, neke njene đinđuve-minđuve, deterdžente i tako to - završila je baka Rada.

Komšinica otkriva Radin otac je snimio muzičku ploču!

Komšinica Vera ima samo reči hvale za Manojlovićevu. - Ona je bila primer za svu decu još kao mala, ponos našeg sela. Sredila je kuću, obezbedila sve, i to s mukom. Majčina smrt joj je teško pala. Moja unuka Slađana i ona su se družile još od malih nogu, dolazila je kod nas u kuću sa sestrom na unukin rođendan. Bile su sve jako dobre drugarice. Inače, Rada je talenat nasledila od oca, on je jako lepo pevao isto. Snimio je i jednu ploču, zvala se "Četereže moje, selo malo". I njen brat Nenad isto, to joj je brat po ocu. I Maja jako lepo peva, ali se stidi i neće da se bavi time - otkrila nam je komšinica.