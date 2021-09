'POLICAJCI MI STALNU PIŠU PRIJAVE' Igrao je čuvenog Tiku Špica, obožavala ga je cela Srbija, a danas ga na ulici ne biste prepoznali (FOTO)

Uloga Tihomira Stojkovića, poznatijeg kao Tika Špic, definitivno je proslavila glumca Predraga Smiljkovića.

On kaže da ga ljudi na ulici i danas oslovljavaju kao Tika Špic, što mu ne smeta.

- Tika nosi šešir i brkove, ja ne. Kada to skinem, teško me prepoznaju. Čak ni policajci ne vide o kome se radi, pa mi ne progledaju kroz prste, već stalno pišu prijave zbog kojih moram kod sudije za prekršaje. Ljudi vide da me znaju odnekle, ali to ne dovode u vezu s Tikom Špicom. Desi mi se da me prodavačica u radnji pita: "Ma, odakle se mi znamo?", a ja kažem da sam taksista, vozač u gradskom saobraćaju… - rekao je ranije Predrag, koji je pre dva dana napunio 52 godine.

Smiljković se i dalje bavi glumom, ostvario je zapaženu ulogu u jednoj domaćoj seriji i redovno glumi u pozorištu u Leskovcu.

Autor: pink.rs