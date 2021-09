GAZILI SU ME, ZATO ĆU SAD OTKRITI GOLU ISTINU O NJIMA: Zorica Marković sprema OSVETU kolegama sa estrade, pa progovorila o sukobu sa Darkom Lazićem!

Ovo je istina o njenoj navodnoj svađi sa mlađim kolegom.

Pevačica Zorica Marković odlučila je da nepoznate detalje iz svog života i karijere stavi na papir i sve pretoči u knjigu. Kako je istakla, veliki deo biće posvećen estradi, a tu će otkriti neke od najmračnijih tajni svojih kolega.

- Ne bih smela mnogo zbog ugovora sa izdavačima, ali tu nema laži, nema prevare, ne bojim se nikog i ničega, zato što je to gola istina. To su ljudi koji su rođeni u tegli, a misle da je nebo poklopac - rekla je Zorica i dodala:

- Ima kolega, koleginica, muzičara, svirača… Ne glumim ja neku silu, da se razumemo, da ću sad kao da im se us*rem u život, nema potrebe. Kroz život su neki ostali okej, neki su digli noseve, neki su me nagazili, pokušali da sklone sa strane, postojali su klanovi. Ja sam bila dobra p*čka, posle 'Lijte kiše' imala sam mnogo posla i bila sam svima konkurencija. Od tog perioda pa naovamo, kad sam ređala hitove, gde god su mogli, gazili su me. Za razliku od mene, koja sam delila telefone ako mi neko recimo traži za posao, da ljudi pevaju, da zarade pare. Mnogo sam bila stopirana, mnogo bojkotovana, mnogo ranjena. Ničim izazvana, ja se nikome nisam mešala u brak, nisam nikome stala na žulj. Nisam ja krenula da pišem knjigu da bih nekog ocrnila, to mi nije namera niti poenta, ja sam krenula od svog detinjstva, kada sam postala svesna života. Od tada pa naovamo pišem moj put i o svim ljudima koji se na njemu našli, dobri, loši, zlonamerni ili ne, nemam razloga da krijem imena i prezimena, oni vrlo dobro znaju da je to istina. Ja svakog mogu da pogledam u oči.

Zorica ističe da bi volela da knjiga izađe što pre, ali da nije vremenski ograniče, kao i da zbog obaveza ne stiže redovno da piše, ona je dodala i da ne bi volela d azaradi na knjizi, već za iza nje ostane nešto vredno.

- Ljudi znaju o meni dosta, ali nisu ni svesni koliko ne znaju. Bili su podrugljivi komentari kao 'Jao, ona piše knjigu', pa je*aću im kevu, kad izađe knjiga, biće "Jao!'" - kroz smeh je rekla Zorica.

Zorica je otkrila da će se u knjizi naći Darko Lazić, te ispričala istinu o njihovoj navodnoj svađi.

- Što se tiče Darka, veze sa mozgom nema to što ljudi pišu i pričaju. Sve su laži. To dete ne da volim, nego obožavam. U svakom smislu je vredan. Ne možemo da se nađemo, da se sretnemo, uvek ima neke frke u životu, da se ispričamo kao ljudi, jer je on jedna pozitivna budala, pevačina, lep kao lutka, kad se on pojavio, ja sam rekla da će uspeti u životu. Bio je u svim mojim kafanama, volimo se, družimo se, smejemo se. Ja sam u šali spomenula neki ceh koji on nije ni trebalo da plati, da bi se od toga napravilo da mi duguje pare. Kakve crne pare, takva glupost. On je u mojoj knjizi spomenut u mnogo lepom kontekstu i još možda pet, šest ljudi. A svi ovi drugi, moja generacija, sve će im biti jasno, svi su strpani tu ovako i onako - zaključila je Zorica.

Autor: M.K.