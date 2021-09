Sanja Marinković na ovaj način pružila pomoć ženama iz Sigurne kuće! Vesna Stanojević se javno zahvalila voditeljki TV Pink: Učinila je da se i one osećaju lepo i posebno! (VIDEO)

Autorka i voditeljka emisije ''Magazin In'', dobro poznato lice televizije Pink Sanja Marinković spremna je za početak nove sezone, a ona je tim povodom bila gost jutarnjeg programa ''Novo jutro'', a sa njom je u studiju bila i koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević.

- Magazin In se emituje punih 20 godina i ovo je 21. sezona, pa smo odlučili da obeležimo taj jubilej. Odlučili smo u to ime da septembar mesec bude mesec darivanja. Želim da ženama kojima se obraća moja emisija dobiju nešto i da im se zahvalim na taj način na pažnji koju mi poklanjaju sve ove godine. To su žene koje su životno, zdravstveno ugoržene. U saradnji sa različitim klijentima i darodavcima želim da im darujem nešto - rekla je Sanja koja je darivala i žene iz Sigurne kuće, na čemu joj se Vesna javno zahvalila.

- Sigurno kuća je mesto gde je svaka pomoć dobrodošla. Ono što je darivano od Sanje je njima posebno bitno, ta šminka im daje mogućnost da se osećaju posebno. Samopouzdanje je najvažnije, svaka žena koja imalo drži do sebe to voli. Svaka žena se mnogo obradovala, jer joj to znači - rekla je Vesna u ''Novom jutru''.

- Darivali smo i razne besplatne ginekološke preglede i edukativne pakete, pored šminke - dodala je Sanja i nadovezala se:

- Iza svake žene koja deluje samopouzdano krije se doza krhosti i osetljivosti. Naučila sam da negujem svoju osetljivost i da iz toga crpim svoju snagu. Treba ti mnogo smelosti kad se baviš ovim poslom. Žene u Srbiji su sve samosvesnije, hrabrije, zrelije, ali se osećaju anksiozno, jer su i ponižene. Često nemaju uslove koje bi volele. Ja volim da sa muškarcima pričam o ženama. Moram da iskoristim trenutak da pozovem neke dame iz Srbije, iz regiona gde se gleda emisija da odu na onlajn portal i da se prijave za poklon i da pozovem žene na portal www.sanjamarinkovic.rs da mi pišu iz udruženja i ustanova ukoliko možemo da izađemo u susret i pomognemo - poručila je Marinkovićeva.

- Sigurna kuća je puna. Imamo jako mnogo zanteresovanh žena i dece za Sigurnu kuću. 14 žena je ubijeno u ovoj godini, sramota me je od sebe da se tako nešto dešava. Situacija je prilično loša. Nisu žene samo te kojima treba dati šminku ili lepu reč, njima treba sigurnost - poručila je Vesna za kraj.

Autor: M.K.