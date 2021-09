BRED PIT I BREDLI KUPER LJUTI I SNUŽDENI, JER NOVAK GUBI: Pogledajte sliku koja se pojavila u uživo prenosu, a o kojoj CEO SVET BRUJI! (FOTO)

Novak Đoković i Danil Medvedev se bore za poslednji grend slem trofej ove sezone u jednom od najbitnijih mečeva karijere srpskog igrača.

Tim povodom se okupio veliki broj svetskog džet seta, a svi ne prestaju da komentarišu izraz lica Bred Pita i Bredlija Kupera.

Lot of celebrities at #USOpen #BradPitt and #BradleyCooper. Meanwhile #Djokovic looses second set pic.twitter.com/i6J9rpOv6u