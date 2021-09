Ludilo!

Zadrugari su se pre nešto više od nedelju dana uselili u Belu kuću, a već sada mnogi komentarišu kako je ovo najuzdudljivija sezona do sada. Takmičari su gotovo uvek raspoloženi za zabavu i muziku, pa ih je veoma obradovala činjenica da ih očekuje još jedna luda žurka, kako to obično biva utorkom.

Stanija Dobrojević, Marijana Zonjić i Olja Vampirica zauzele su svoja mesta ispred ogledala, pa zavodile brojne gledaoce kraj malih ekrana stajlingom koji je sve ostavio bez daha. Naime, one su se pojavile u nesvakidašnjim kostimima, zbog kojih su sve oči bile uprte samo u njih, a dobrim raspoloženjem podigle su atmosferu na najviši nivo.

Dok su se ostali ludo zabavljali, Marko Janjušević Janjuš ipak nije bio u "elementu", naročito tokom pesme koju mu je posvetila bivša ljubav, Maja Marinković. Iako košarkaš tvrdi da ju je preboleo i stavio tačku na njihovu vezu, čini se da ipak nije tako i da mu ovo mesto neprestano budi sećanja na nju. Kako je "Favorito" pesma favorit mnogih ukućana, svi su joj se obradovali, dok je Janjušev izraz lica otkrio da Maja ipak nije potpuno izbrisana iz glave i srca.

Ipak, Janjuš je odlučio da sebi ulepša veče i posveti se sadašnjim cimerkama. Kako je još uvek neopredeljen samo za jednu, često dolazi do sukoba, pa mu je tako Irma Sejranić zamerila "druženje" sa ostalim devojkama:

Dođi da pričamo, šta si kao pi*ka neka. Nisam ti ja kao te kokoške tvoje, ako ne dođeš sada, nemoj da mi prilažiš više - poručila je Irma.

E neću, ni večeras ni sutra - odbrusio je Janjuš.

Međutim, to nije jedina "korpa" koju je Janjuš dobio te večeri. Nakon Irme, on se suočio i sa Marijanom Zonjić, s tim što je u ovom slučaju on bio inicijator razgovora. Kako ga je Marijana videla tokom razgovora sa Irmom, ona mu je poželela dobar provod, dok joj se on pravdao kako mu je sve samo "sprdnja":

Lepo se provedi, meni je dosta tvog sprdnja - rekla je Marijana.

Ni Marko Osmakčić još uvek nije izabrao devojku za sebe, pa ga često možemo videti u društvu različitih devojaka. Dok je prošlu žurku proveo pored Milane Šarac - Mime, sada se našao u zagrljaju Viktorije Mitrović, koja se trudila da ga osvoji i zaokupira njegovu pažnju. Kroz pesme mu je poručivala šta joj je cilj, a on nije skidao osmeh sa lica, pa joj je uzvratio istom merom.

Anđela Đuričić, jedna od najlepših zadrugarki, i dalje ima etiketu neosvojive tvrđave, pa se mnogi ustručavaju da joj priđu i pokušaju bilo šta. Ipak, Mateja Matijević uspeo je da skupi hrabrost i načini prvi korak:

Moraš ovako kao ja da uradiš stomak - rekla mu je Anđela.

Ali moraš ti da mi pomogneš. Ali moraš da me teraš stvarno - predložio je Mateja.

Posle žurke su čak završili zajedno u krevetu, međutim, taman kad su svi pomislili da je zadrugarka pala na Matejin šarm, nešto je pošlo po zlu, pa je Matijević napustio krevet pognute glave.

Janjuš je, ipak, bio najaktivniji, pa je, pored Irme i Marijane, pokušao da vreme prekrati i sa Nevenom Savić, koju je obasipao komplimentima, iako se činilo da on nije ozbiljno shvatala njegove reči:

Au, je*ote, kako si zgodna - rekao je Janjuš.

Ma, ne lupaj - rekla je Nevena.

Da podsetimo, Janjuš je na samom početku naglasio da u ovu sezonu ulazi odlučan da vrati bivšu suprugu, ali i pokaže svoje drugo lice. Da li će odoleti brojnim lepoticama kojima je okružen, ostaje nam da ispratimo u nastavku rijalitija, ali je sigurno da košarkaš uživa u ovim igrarijama.

