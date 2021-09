Glavne zvezde serije ''Pevačica'' zaintrigirale gledaoce pred samu premijeru!

Večeras na televiziji Pink u 21 čas počinje nova serija ''Pevačica'', a tim povodom su u Novom jutru gostovale glavne protagonistkinje - glumica Jelena Mur, koja tumači lik Emilije i pevačica Milica Pavlović (u seriji Ivana), koja se takođe okušala u glumačkim vodama u ovom ostvarenju.

- Radujemo se premijernom emitovanju na Pinku. Sad kad ste me najavili sa Jelenom bilo mi je čudno, ali ne krijem da mi prija. Prva, pa glavna uloga - rekla je na početku Milica Pavlović.

- Milica se snašla izvanredno, ona je ozbiljan profesionalac. Mi glumci volimo da malo drugačije posmatramo stvari. Ja glumim pevačicu Emiliju i malo sam posmatrala Milicu da bih iskoristila to za svoj lik. Imale smo odličnu saradnju - nadovezala se Jelena.

- Mene su zvali da vidim kako izgleda jedan snimajući dan i objašnjavali mi o kadrovima i tome koliko je ponekad vremena potrebno za scenu. Dolazim ja, a Jelena u kadru, ja je gledam i vilica mi je dole, svi gledaju, totalni muk. Ja sam odmah pitala ko je ona. Svi su rekli da će ona biti jedna od naših najboljih glumica - otkirla je Pavlovićeva.

- Ekipa za poželeti. To je zaista nešto da sam birala, na papir želja ne bih mogla da napišem takvu ekipu. Nema dodirnih tačaka sa slučajem Jelene Marjanović, to je jedno generalno dešavanje koje je iskorišćeno za seriju. Sve ima prizvuk neke tabloidne priče, mislim da će publika naići na šok kada vidi da nije to baš to. Verujem da dosta Emilija postoji svuda. Nadam se da će kroz lik imati priliku da se preispitaju i promene neke stvari - rekla je glumica u Novom jutru.

- Nisam mogla ni da sanjam da ću se naći sa svim tim velikim glumačkim imenima. Ono što sam mogla da naučim od njih jeste da su apsolutno posvećeni svom poslu i da su apsolutno u materiji. Imam dečka u seriji, sve devojke su otkinule na njega. Moj inboks je prepun porukama o Timotijeviću, on je trenutno najpopularniji u celom regionu. Neka obrate pažnju i na Zlatana Vudovića koji je izuzetno markantan - rekla je Milica Pavlović.

