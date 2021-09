Isplivali novi, šokantni detalje teške i tužne prošlosti aktuelne zadrugarke.

Zadrugarka Viktorija Mitrović izazvala je veliko interesovanje medija zbog svoje tužne i teške prošlosti, koju je otvoreno ispričala pred kamerama. Naime, pored mnogobrojnih ljubavnih afera, Viktorija je ispričala i da ju je sveštenik Milovan Đokić silovao, kada je ona imala 12. godina. Viktorijina tetka Katarina sada je ispričala detalje o životu Mitrovićke i njene ćerke Mire.

- To je jako komplikovano, Viktorija je kod nas od njene 3-4, godine, prvo je bila sa majkom kod nas i onda se njena majka udala i ostavila je kod nas, onda je otišla kod oca u Kragujevac, kao mala... Tata moj nije bio tu, radio je preko na terenu i jedno veče, moju majku je zveo njen otac na telefon i rekao da ga juri policija, i da li zbog toga može da bude kod nas, jer Viktorija neće imati gde da bude. Moji su prihvatili, on je doneo benkice za bebe, bez knjižice, bez ičega, on nikada nije poslao knjižicu, iako je rekao da će doneti. On je rekao da će doneti i bio je u fazonu da se mi snađemo, majka i otac su onda pokrenuli starateljstvo i pokrenuli tužbu protiv njenih roditelja, a oni su se na sudu odrekli deteta. Dete nije bilo problematično, to je bilo nevino dete, ostavili su je na ulici, a nije bilo babe i dede, ona bi bila na ulici. Ona je bila kod nas, školovale smo se, kada je imala 12-13 godina, mi smo išle u crkvu svaki dan, nije bila krštena... Mi nismo znali kakav je to sveštenik, meni nikada ništa nije uradio, ja sam bila povučena, to kako je Viktorija ispričala, to tako jeste. To je bio period težak kako za nju, tako i za mene. Nas su jurili novinari, bile smo male, bio je šok i za sve nas, i za Viktoriju. Tad se meni desilo da se nešto menja sa zdravljem. Oni su išli po socijalnom, pokrenut je postupak protiv sveštenika, nije ni stigla presuda još, bio je zimski raspust i htela je da ide kod oca, on je tada nju nazvao, jer je čuo da će Viktorija dobiti pare i mislio da će izvući novac od nje, do tad je nikada nije nazvao. I ona je zapela da ide kod tate, da ide na rasput i moj tata se sažalio, nisu se videli godinama, i kao da ide na nedelju, dve dana, išla je isto neka žena, pa smo ih poslali zajedno. Posle par dana nas zove da će ostati kod oca, da će ići tamo u školu, u stvari tamo je dobila slobodu, izlasci, momci, telefon... To je nju uvek privlačilo i mlada, time ju je kupio! Tamo je bila ostala, oni su je maltretirali, on je nju kupao hladnom vodom, to je ona nama pričala. Onda je bila priča da je hteo da ide preko, ona nije htela zbog njegove žene, pa se udala za nekog dečka u Kragujevcu, bila je trudna, moja sestra se čula sa njom i ona je znala da je trudna. Moj tata je bio povređen, jer 14 godina su te čuvali, a ti si to bacila u vodu. Ona je bila kod oca, trošila je, naučila je da krade, bilo je dosta problema u školi, dok smo je naučili. Mi smo se čule posle kada se porodila, ja sam bila bolesna, bili smo u Beogradu, viđali smo slike male devojčice, njih su posle deportovali iz Nemačke, a Viktorija je dobila pravo da ostane zbog deteta, i ona umesto da ostane tamo, ona se vrati sa mužem, jer je on nagovori - priča Viktorijina tetka Katarina.

- Ona je došla kod nas sa bebom, išla je sa nama i za Beograd, pa je otišla kući, pa se vratila za Kragujevac, kod muža. Posle toga opet je dolazila par puta, bio je moj rođendan, nju muž zove i konstantno je napada, svađaju se, nas vređa. To je bilo leto, imala je 17. godina, bio je avgust mesec, mislim, nije bila punoletna, još uvek, htela je da preseče, a pre nego što je došla, zvala nas je bar dva puta nedeljno, i vrištala kao psihopata, vrištanje kao u ludnici, zato što su je maltretirao, ona je išla u manastir ili crkvica da uzme za dete pelene, da ima dete da pije mleko, išla je kao da prosi. Njena svekrva je išla na groblje, skupljala vosak od sveća i preprodavali, a on gospodin ništa ne radi, a ima ženu i dete. I moj otac bude u fazonu šta će, on je slao novac, a ko zna na šta su se trošile te pare. Ona je htela da ostane sa ćerkom Mirom kod nas i on dođe po nju i mi pozovemo policiju i oni su rekli da ako se ne dogovore da ona bude kod njega do 18 godina, oni će pozvati da oduzmu dete i tako je Viktorija otišla i mislila sam da ih nikada više videti... Dete je posle dobilo presudu da mora svaki drugi vikend da ide kod oca, ona je ispala čovek, pa mu je produžila i dane. Prošla je dva meseca, dete nije bilo vraćeno. Viktorija zove dete, da će doći po nju, on nije davao, pa uzme da je vređa. Nije davao da je vidimo na kameru, jer kada nas vidi, ona krene da plače i hoće da se vrati i on udari dete preko usta i ona se ujede i napravi ranu sebi, pa je odveo dete kod doktora i rekao da se udarilo u komodu, da ga mi ne bi tužili. Viktorija je preko jednog prijatelja vratila dete, jer on nije hteo da je vreme, on je pretio da nikada više nećemo videti dete. Dete kada se vratilo, bilo je ćutljivo, Viktorija uzela da je okupa, meni je bilo mnogo teško, gledala sam dete, toliko zagnojeno, rana, ja ne znam kako da vam opišem. Viktorija je kupa i pokazala mi je glavu, imala je vaške. Dete mi je reklo da ju je tata udario preko usta, od tada više nije imao pristup dete da vidi, Viktorija je dobila starateljstvo nad detetom, razveli su se.

Autor: M.K.