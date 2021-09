Napisala je na hiljade i hiljade pesama!

Marina Tucaković je karijeru započela sarađujući s grupom Zana, za koju je napisala hit "Dodirni mi kolena", koja je objavljena 1982. godine i odmah postala hit.

Od nje se potresnim rečima oprostio i Zoran Živanović Žika, frontmen Zane, budući da je Marina svoju prvu pesmu napisala upravo za ovu grupu.

- Preteško mi je. Znate da je koncert 25. I taj koncert će sada, u ovoj situaciji, biti posvećen u potpunosti samo njoj - jer je ona 40 godina uz mene i bend. To neće biti tužan koncert, to će biti koncert kakav bi ona volela. Ja je znam najbolje od svih, jer sam 40 godina sa njom. To će biti koncert gde ćemo svirati njoj, ona će imati svoju svirku. Svaka pesma će biti posvećena njoj i biće njena.

Sa zvezdama sa kojima je Marina sarađivala, od Zdravka Čolića, "Bijelog dugmeta", Olivera Dragojevića, Olivera Mandića, Harisa Džinovića, Svetlane Cece Ražnatović, Željka Samardžića, Slađane Milošević, Džeja Ramadanovskog, neretko je postajala veliki prijatelj. Jednom prilikom je istakla da je tekst za nimeru "Ti samo budi dovoljno daleko" Generacije 5 najbolji koji je ikad napisala.

