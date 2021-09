Njegove reči kidaju dušu!

Marina Tucaković, muzički tekstopisac preminula je juče nakon teške bolesti u 67. godini. Srpski muzičar, kantautor i pevač pop muzike Danijel Pavlović.

- Izlazi više iz te bolnice vrišti mi se na sav glas. Nedostaješ nam, volim te najviše anđele moj, srce i dušo moja. Ti si neko ko je čudom Božjim izlazio iz svih životnih bitki kao feniks iz pepela. Od tebe svi treba da učimo kako se život voli, hvala ti na svemu što si me naučila - pisao je Daniel uz zajedničke fotografije, pa nastavio:

- Divo moja, lutko moja, anđele moj, sunce moje, život si mi ulepšala. Je l' moguće da ja više nikada neću moći da te pitam nešto, da ti nešto kažem? Da dođem do tebe da odemo u tržni centar, da kupimo krilca i izađemo na terasu da klopamo? Kako to, je li to uopšte moguće?

Pop pevač se prisetio i zajedničkih putovanja.

- Je l' se sećaš našeg Kopaonika na koji sam te naložio da idemo, iako si htela Zlatibor? "Cveto, šta ćemo na Zlatiboru da radimo, na Kopu imamo gde da se munjimo, vidi kolike krpe imaš, gde ćeš to da nosiš"? I onda smo po celi dan sedeli u kafiću, ti, Laća i ja. I onda u pauzama odlazili da nastaviš sa šopingom, pa onda na musaku - poručio je na svom Instgramu i otkrio koju njenu rečenicu pamti:

- Jedan od najlepših i najtežih životnih saveta koje si mi dala je: "Ma uvek sam iznad situacije, neka me pljuju, neka pričaju šta žele, nikada neću da se spustim na taj nivo, ne pogađa me, samo se nasmejem, uvek sam iznad toga". Mnogo si me naučila, nedostaješ mi previše, a tek ćeš. Vraćaj nam se Cveto, pretužno je bez tebe.

Autor: M.K.