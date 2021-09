Marinkovićeva ima jasan stav po pitanju Marijane i Janjuša!

Nakon najsvežijih događaja u Beloj kući na relaciji Marko Janjušević Janjuš - Marijana Zonjić i njihovog poljupca, a onda i prosidbe na proslavi rođendana Baneta Čolaka oglasila se košarkaševa bivša ljubav i nekadašnja stanarka velelepnog imanja Maja Marinković.

Maja je imala jasan stav po pitanju Janjuševog i Marijaninog odnosa, a dotakla se i njihovog prijateljstva.

- Ona nije moja prijateljica, jer se prijateljice ne ponašaju tako. Uopšte me ne zanima da bilo kome više dajem reklamu i da od nebitnih pravim bitne, tako da ih neću uopšte komentarisati, to što njih dvoje rade me ne zanima - poručila je Maja za Pink.rs.

Autor: M.K.