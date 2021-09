'UZNEMIRENA SAM' Viktorijina baka za Pink.rs, nakon što je SVEŠTENIK SILOVATELJ opet viđen u selu: Strepim da ga ne sretnemo, muž će ga ODROBIJATI

Viktorija Mitrović, učesnica "Zadruge", rasplakala je čitav Balkan svojim potresnim priznanjem da ju je, kada je imala samo 12 i po godina, u dvorištu crkve u selu Pločica silovao sveštenik Milovan Đokić, koji je tada imao 58 godina.

Njena baka Regina Spasić, koja ju je odgajila, teško je podnela unukine suze, a nakon što se ogolila čitavoj naciji, priznaje da je ponovo sve podseća na stravičan životni period - poslednjih dana mnogo je komentara i znatiželjnih pogleda meštana ovog sela kraj Kovina, a posebno je uznemirana otkad su krenule glasine da je "silovatelj u mantiji" ponovo na slobodi... I ponovo u selu.

- Znate kako, nije mi svejedno. To ne može da se zaboravi što se njoj i nama desilo. Sada nam je isto, kao da je to juče bilo. Nemam mira, narod priča. Oni sve znaju, upoznati su. Komentarišu svi:"Svaka joj čast, dobro je što je imala srca i snage da to iznese". Ipak to gleda čitava nacija. Tada je bila dete, bili su tad mediji, novine, ali nije bilo to kao sada. Iskreno je pričala, nije joj bilo svejedno - kaže Regina u razgovoru za Pink.rs i priznaje da je, pored mnogobrojnih komentara podrške, bilo i nekoliko onih negativnih.

- Bilo je nekih komentara, to neki ološi najgori komentarišu. To komentarišu oni koji su kao i taj sveštenik. Neki ološ iz sela je pisao mojoj ćerki, Viktorijinoj tetki, za nju nešto baš vulgarno, psovao je, rekao da Viktorija treba da se vrati u Kragujevac, odakle je došla, pa mu je moja ćerka žestoko uzvratila - priznaje Regina.

Ipak, optimizam joj vraćaju svi oni pozitivni, ohrabrujući komentari.

- Viktoriji se svi dive, to je ono što čujem i znam! Nije mi bilo svejedno, verujte mi, a noćima već ne spavam, budi me to osećanje, jače je od mene. Ipak je to bila jako velika tragedija. To će da prati Viktoriju dok je živa, taj stres...

Poslednjih dana u medijima kruži nekoliko verzija priče - i dok jedni tvrde da je Milovan Đokić još uvek u zatvoru, drugi pak kažu da je pre samo nekoliko dana, pušten na slobodu. Priča se da je pobegao iz Srbije kod svojih u Bosnu, a sada su očevici otkrili da su ga videli u selu Pločica, gde je nad Viktorijom svojevremeno i počinio monstruozan čin. Ove priče čula je i njena baka Regina.

Ja ga nisam videla, ali jedan čovek iz sela kaže da ga je video. Sad, ne znam, ja ga nisam videla. Svako ima svoju priču - da je ovde, da je kod oca u Bosni... Onda, neko drugi mi kaže da je još u zatvoru. Narod kao narod, ja dok ga ne vidim ne mogu ništa da kažem - priča Regina za Pink.rs.

Uznemirena sam. Dok je bio tamo, nekako mi je lakše, znam da je tamo, a sad... Ja bih njega doživotno kaznila! Moj suprug, Viktorijin deda, plane brzo. Svet je mali... Sad bih ja morala da strepim kad idem u selo, da se njih dvojica slučajno ne sretnu, jer je moj muž rekao da će da ga odrobija. Rekao je:"On je moj i Božiji", ja znam da on to neće da mu oprosti. Selo je malo, a suprug kad ga vidi, brzo plane. Blizina tog čoveka mi unosi nemir.

