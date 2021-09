'Jedan me je tukao i varao, drugi se priključio sekti' Ela Dvornik otkrila ŠOK detalje PAKLA sa muškarcima pre udaje!

Zahvalila se svom suprugu koji je u njen život došao nakon svih njih.

Ela Dvornik (30), ćerka pokojnog Dina Dvornika, iznela je na TikToku nimalo prijatna prizanja o svojoj prošlosti i bivšim momcima. Ona je u kratkom snimku spomenula imena, odnosno nadimke tri bivša dečka, iako stvari koje je o njima rekla nisu nimalo lepe, a snimak prati hit Arijane Grande "Thank you, next".

- Ova pesma ne traje dovoljno dugo da izređam sve tragedije - napisala je u opisu videa, a zatim je iznela ponešto o bivšim vezama.

- Mislila sam da ću završiti s Tomislavom, ali je on hteo da bude sa curom koja ga ne želi - rekla je.

- Matija me je otpisao, jer se priključio Opus Dei sekti, a ja sam sotona. Dena me varao i tukao i naučio najbitnijoj lekciji u životu - dodala je, a onda je spomenula svog muža Čarlsa.

- I zato hvala mom mužu koji je došao nakon svih njih i naučio me da se dobre stvari čekaju - zaključila je.

Autor: M.K.