U novom izdanju čuvene emisije "Amidži šou", dobro poznati autor i voditelj Ognjen Amidžić ugostio je i ovog puta interesantnu ekipu, i to rijaliti zvezde Maju Marinković i Senadu Nurkić, poznatiju kao Maca Diskrecija, repera Nenada Aleksića Ša i bivšeg zadrugara Boru Santanu.

Tom prilikom, Maja Marinković je prvi put progovorila o abortusu i pred kamerama iznela potresne detalje.

- Jeste, istina je. Da, bila sam u drugom stanju. Sa Janjušem. Nisam htela da pokrećem tu temu, bila sam loše psihički, zbog osude ljudi nisam htela da pričam ništa. Posle nekoliko dana uradila sam test, pored mene je bila Ana Bulatović, test je bio pozitivan, nisam imala kominikaciju s njim, pa sam rekla njoj da ga pozove. Pozvala ga jer, on se javio i sutradan je promenio broj telefona. Ja nisam lično htela da ga pozovem da ne ispadne da jurim za njim. Budući da je tako reagovao, ja sam ga opet okrenula i pokušala da dođem do njega na svaki mogući način. Našli smo se nas dvoje i još jedna osoba kojoj ne mogu da spominjem ime u jednoj prostoriji da rešimo problem. Rekao je da ne želi da mu bude dete Željko Kulić. Bio je totalno nezainteresovan. Bila sam psihički uništena. U životu mu ne bih uzela pare, tih 30.000 dinara o kojima on toliko priča. On nije hteo da čuje za celu priču i ja sam abortirala. Htela sam da zadržim to dete, ali on nije hteo da čuje za to. To je ništa naspram onoga što je on meni uradio, ako je Ana Korać to znala - mogu da kažem da samo monstrum to može da uradi. On se slikao sa psom Ane Korać i rekao da je to njegov sin i da idu da mu kupe nova kolica - otkrila je Maja s knedlom u grlu.

