Turbulentno veče!

Kao i svakog utorka, i sinoć se u "Zadruzi" odigrala još jedna luda žurka. Na samom početku dogodilo se nešto zanimljivo. Sandra Čaprić i Filip Car, ovonedeljni potrčci vođe Baneta Čolaka, došli su zajedno na žurku i to držeći se za ruke.

Marko Osmakčić stigao je u društvu Stanije Dobrojević, a vrlo brzo su se oko njega okupile zadrugarke, koje su igrale ispred ogledala.

Svetislav Stevanović Limeni, koji je juče proslavio svoj 73. rođendan u "Zadruzi", dobio je nezaboravni rođendanski poklon - vreli ples koji je sa njim izvela Deniz Dejm, atraktivna brineta koja je brzo pokupila simpatije publike.

Na žurku su zajedno stigli Lorna Pratnemer i Aleksandar Bogunović Zverka, koji su nedavno uplovili u vezu.

Ana Spasojević i Anđela Đuričić smislile su plan da se našale sa Matejom Matijevićem. Anđela je trebalo da priđe svom dečku i da mu ljubomoriše i priča kako ga je uhvatila dok gleda u drugu zadrugarku, a on se zbunio kad se to dogodilo, počeo da se pravda, a zatim rekao svojoj devojci da zadrugari pokušavaju da je "nalože".

Došlo je do drame kod još jednog ljubavnog para. Od žestoke svađe Milice Veselinović i Mensura Ajdarpašića sve se orilo. Naime, njemu se nije svidelo što je svoju devojku zatekao u društvu Milane Mime Šarac i Petra Vasića, jer je smatrao da je oni okreću protiv njega. Prvo je njoj zabranio da se druži sa njima, a zatim i Mimu i Petra obavestio da više ne smeju da se nađu u Miličinom društvu.

U spavaćoj sobi se odvijala i druga drama. Aleksandra Subotić je Stefanu Mihiću prebacila, jer je smatrala da se nameračio na Magdalenu Milinčić. Slično mu je zamerio i Miki Đuričić, koji Magdalenu smatra jednom od finijih devojaka u Beloj kući, a Mihić im je poručio da niko ne može da mu određuje sa kim će da priča.

Situacija je eskalirala kad se u raspravu umešala Sandra Čaprić. Stefan je pobesneo jer je mislio da pevačica želi da sabotira njegovo upoznavanje sa Magdalenom i ponovo se tresla Bela kuća od svađe.

Na žurki je došlo do preokreta. Mateja je video svoju devojku kako igra kraj Marka Osmakčića, sa kojom su je do nedavno povezivali, pa joj je prišao i zamerio to, a Osmakčić je odlučio da ispoštuje Matijevića i da se skloni.

Nakon nove rasprave sa Milicom, Mensur je napustio žurku, a ona je ostala da igra sa devojkama.

Čaprićeva je nakon svađe sa Mihićem završila u Carevom zagrljaju, za koga je pustila svoj raskošni glas.

Iako se činilo da se situacija na kratko smirila, tenzija je dostigla vrhunac kad je Stefan počeo da vređa zadrugarke, a Ademir Peleš je stao u njihovu odbranu.

U kazinu, gde se odrigravala žurka, došlo je i do moguće nove romanse. Vanja Rašova i Nikola Grujić su se zbližili i prisno plesali. Podsetimo, Nikola je oženjen, a već je povezivan sa svojom svastikom Viktorijom Mitrović, kao i novom zadrugarkom Sandrom Bakšom.

U Beloj kući je tenzija dostigla vrhunac. Mihić, koji je bio ogorčen na zadrugare, počeo je da im preti i da urla na njih. Obezveđenje je uletelo u Belu kuću, kako ne bi došlo do fizičkog obračuna.

Svima ću ja pokazati ko ste i šta ste! Sve ću vas postaviti na mesto, ološe na ološe, klošare među klošare. Da li ste vi normalni, je*aću vas sve u usta, jednog po jedno, muško ili žensko svejedno! Samo mi dirajte porodicu! Guraju me ovde,prave mi haos! Svako ko me udari videće, ne znate vi ko sam ja, videćete kad izađete, pokazaću ja vama svima! Šta vi mene prozivate, aj skloni se bre. Ja sam rođen u Beogradu, ovo je moj grad, videćete vi. Vi meni da je*ete mrtvu majku, je*aću vas sve! Je*ao sam i veće igrače pa ću i vas - besneo je Mihić, dok su zadrugari smirivali cimere koji su želeli da nastave svađu sa njim.

Žurka se završila, a veseli zadrugari odlučili su da je nastave u spavaćoj sobi. Dino Dizdarević podigao je atmosferu, a ovo je zasmetalo nekim cimerima koji su hteli da spavaju. Mensur Ajdarpašić mu je poručio da se smiri.

Ispred kuće je i dalje vladao haos. Irmi Sejranić je prekipelo, pa se obrušila na Stefana.

Ma koga ćeš ti da je*eš, slino jedna? Kompleksaš, od*ebi, ko te ka*ao, daj reci mi? Sad ćeš da dobiješ kadar preko mene - govorila mu je Irma.

Sram vas bilo, ja sam bio kulturani vaspitan - rekao je Mihić.

Jaje jedno najobičnije, ma ko bre vaspitan, foleru jedan - nastavila je pevačica.

Stefan se u međuvremenu posvađao i sa bivšom devojkom Mijom Jovanović, kojoj se nije svidelo njegovo ponašanje.

Janjušu je ove noći najviše prijala pažnja Sanje Grujić koju je dobio posle žurke, iako je ovih dana najprisniji sa Marijanom Zonjić.

Iako je Mateja ljubomorisao Anđeli zbog Marka, to mu nije smetalo da pred svojoj devojkom odmeri zadnjicu Stanije Dobrojević, koja je prošetala pred zadrugarima u nikad izazovnijem izdanju.

Kad se su svetla u spavaćoj sobi ugasila, Milica je pokušala da popravi situaciju sa Mensurom. Uvukla se u njihov zajednički krevet, pa počela da ga ljubi, ali ju je on ignorisao.

Ipak, ljutnja nije dugo trajala. Nakon kratkog razgovora ispod pokrivača, njih dvoje su počeli da razmenjuju nežnosti, da bi potom imali i žestoku vrelu akciju kad su im se cimeri uspavali.

Zadruga 5 - Žestoka vrela akcija Milice i Mensura - 22.09.2021. pic.twitter.com/UuDErcsN9X — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 22. септембар 2021.

Nešto manje strastveno bilo je u sobi za izolaciju, gde su završili Sandra Čaprić i Filip Car kao ovonedeljni potrčci. Spojili su krevete, pa legli da spavaju zagrljeni, ali se vrlo brzo desio i pomak u njihovom odnosu.

Popustile su im kočnice i počeli su da se ljube, da bi posle nekoliko minuta mirno zaspali.

Fran Pujas, koji je ranije imao raspravu sa glumcem Aleksandrom Sašom Todorovićem, odlučio je da se osveti svom cimeru, a u pomoć je pozvao Olju Vampiricu. Ona se maskirala i upala Saši u krevet, što je glumca preplašilo. Digao je celu spavaću sobu na noge, što je zasmejalo mladog Pujasa.

Franova noć završila se misterioznim nastupom Anđele Đuričić, koja mu je poručila da su u velikom problemu. Pujas nije znao o čemu se radi, a ona mu je rekla da će mu reći sutra, zbog čega je on negodovao. Na kraju mu je Đuričićeva prišla i šapnula o čemu se radi, a nama ostaje da saznamo na šta je tačno mislila ova zadrugarka i zbog čega se ovako obratila najboljem drugu svog dečka Mateje.

Autor: M. P.